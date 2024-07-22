為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米今晚可能轉中颱 氣象署：襲台機率相當高

凱米颱風路徑預測圖。（中央氣象署提供）

凱米颱風路徑預測圖。（中央氣象署提供）

2024/07/22 11:05

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米持續往台灣接近，若路徑未變，中央氣象署今天深夜至明天清晨就可能發布海上警報，不排除明天下午至入夜針對部分縣市發布陸上警報。凱米今天晚上有機會轉為中度颱風。雖然路徑還可能調整，但整體而言侵襲台灣機率相當高。

預報員劉宇其表示，目前颱風位於呂宋島東南方海面，未來會往台灣東南方海面前進，明天受太平洋高壓導引，行進方向由北北西逐漸轉為西北方向，朝台灣北部近海移動，稍往台灣陸地修正。預計24日深夜至25日上半天，颱風中心會接近台灣北部海岸線，不排除有登陸可能性，但路徑仍有不確定性。

明天颱風逐漸往台灣東南部海面接近，北部、東半部開始有降雨，東北角迎風面越晚雨勢越明顯，中南部仍是典型夏季型態，但午後熱對流可能帶來較大雨勢。週三、週四颱風最接近台灣，週三北部、東半部風雨增強，週四西半部雨勢、風力大，颱風對於中部以北、宜蘭、馬祖衝擊最大，南部、澎湖也可能有強風與豪雨。

劉宇其說，依目前路徑，颱風通過北部海面趨勢高，當颱風從東北方至北方，環流會帶來偏北風、偏西風，不管是從北部海面、宜蘭或東北角陸地登陸，宜蘭與西半部都會是迎風面，雨勢都會非常明顯，有大雨、豪雨機率高。但颱風登陸後核心強風可能影響到北台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不排除「凱米」成強颱 氣象署：台灣周邊海域有利颱風發展
2024/07/21 16:30

不排除「凱米」成強颱 氣象署：台灣周邊海域有利颱風發展
「凱米」緩步前進中 外圍環流午後開始影響基隆、東部
2024/07/22 06:56

「凱米」緩步前進中 外圍環流午後開始影響基隆、東部

C位樞紐霸主・O9捷運輕奢2-4房
凱米恐挑戰強颱！週三週四「風雨最搖滾」區域曝
2024/07/22 08:11

凱米恐挑戰強颱！週三週四「風雨最搖滾」區域曝
把握颱風前好天氣！週二起凱米帶來風雨 逢年度大潮沿海防淹水
2024/07/21 20:01

把握颱風前好天氣！週二起凱米帶來風雨 逢年度大潮沿海防淹水

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
颱風凱米來勢洶 東港、琉球線24、25日停駛
2024/07/22 10:41

颱風凱米來勢洶 東港、琉球線24、25日停駛
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播