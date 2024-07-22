凱米今晚可能轉中颱 氣象署：襲台機率相當高

凱米颱風路徑預測圖。（中央氣象署提供）

2024/07/22 11:05

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米持續往台灣接近，若路徑未變，中央氣象署今天深夜至明天清晨就可能發布海上警報，不排除明天下午至入夜針對部分縣市發布陸上警報。凱米今天晚上有機會轉為中度颱風。雖然路徑還可能調整，但整體而言侵襲台灣機率相當高。

預報員劉宇其表示，目前颱風位於呂宋島東南方海面，未來會往台灣東南方海面前進，明天受太平洋高壓導引，行進方向由北北西逐漸轉為西北方向，朝台灣北部近海移動，稍往台灣陸地修正。預計24日深夜至25日上半天，颱風中心會接近台灣北部海岸線，不排除有登陸可能性，但路徑仍有不確定性。

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明天颱風逐漸往台灣東南部海面接近，北部、東半部開始有降雨，東北角迎風面越晚雨勢越明顯，中南部仍是典型夏季型態，但午後熱對流可能帶來較大雨勢。週三、週四颱風最接近台灣，週三北部、東半部風雨增強，週四西半部雨勢、風力大，颱風對於中部以北、宜蘭、馬祖衝擊最大，南部、澎湖也可能有強風與豪雨。

劉宇其說，依目前路徑，颱風通過北部海面趨勢高，當颱風從東北方至北方，環流會帶來偏北風、偏西風，不管是從北部海面、宜蘭或東北角陸地登陸，宜蘭與西半部都會是迎風面，雨勢都會非常明顯，有大雨、豪雨機率高。但颱風登陸後核心強風可能影響到北台灣。

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