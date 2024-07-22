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用AI辨識CT病灶不用2秒 台科大奪國際競賽季軍

台科大醫工所教授王靖維（右）團隊，包括指導學生蘇鼎盛（左）於今年國際醫療3D CT影像AI競賽，榮獲第3名佳績。（台科大提供）

台科大醫工所教授王靖維（右）團隊，包括指導學生蘇鼎盛（左）於今年國際醫療3D CT影像AI競賽，榮獲第3名佳績。（台科大提供）

2024/07/22 10:38

〔記者林曉雲／台北報導〕用AI辨識CT病灶不用2秒！國立台灣科技大學醫工所教授王靖維團隊開發「通用3D病灶分割AI模型」，用於電腦斷層CT掃描影像，迅速且精準辨識與分割多類別胸腹部病灶，於今年國際醫療3D CT影像AI競賽，在632名參與者脫穎而出，榮獲第3名佳績。

ULS23競賽是為促進在3D CT領域通用型病灶分割模型研究，所舉辦的國際競賽，並在Grand Challenge平台上進行。

王靖維說明，傳統電腦斷層掃描影像（CT）在分割病灶的難點包括：病灶識別困難、需大量專業人力分析和手動標註病灶相當耗時，導致診斷效率低下，增加醫療成本，特別在人工標註過程中，容易因疲勞、有限診斷作業時間和經驗不足而漏判。

王靖維表示，團隊研究開發「通用3D病灶分割AI模型」，可精準辨識多類別胸腹部，包括骨骼、胰臟、腎臟、肝臟、肺結節、肺部、結腸、淋巴結和縱膈病灶，適用於胸腹部CT影像，可自動化精準標註多種3D CT病灶，幫助放射科醫師以3D形式標註病灶，解決手動標註耗費大量人力成本問題。

「通用3D病灶分割AI模型」除了精準辨識，在處理效率上更充分滿足臨床應用需求，傳統人工標註每案約耗費30到60分鐘，但團隊AI技術在配備單一T4 GPU的Grand Challenge平台伺服器上處理每個3D病灶資料只需3.25秒，若使用配備RTX4080的本機PC則不到2秒。

王靖維說明，3D的CT影像病灶分割與2D影像相比，提供更多有助醫師監控病灶成長的資訊，如病灶體積、形狀和空間位置，CT掃描的自動AI病灶分割比手動分割具有優勢，包括提高效率、可重複性、準確性和標準化，從而實現更精確的定量分析，並促進研究成果轉化為臨床實踐。

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