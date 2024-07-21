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週一高溫飆38度防午後雷雨 下半天颱風外圍環流影響北東漸雨

明（22日）全台各地高溫炎熱，外出請注意防曬補水。（資料照）

明（22日）全台各地高溫炎熱，外出請注意防曬補水。（資料照）

2024/07/21 23:10

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週一（22日）上午高溫炎熱，桃園至苗栗及南部地區有局部37度以上高溫發生機率，新北、桃園恐飆38度高溫；午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，下半天起受颱風凱米外圍環流影響，基隆北海岸及東半部地區逐漸轉為有局部短暫陣雨，民眾外出請留意。

中央氣象署提醒，週一上午各地天氣仍是多雲到晴、高溫炎熱，普遍為33至36度，桃竹苗及中南部地區易出現局部37度以上高溫，外出務必注意防曬並多補充水分，慎防熱傷害。氣象署也對14縣市發布高溫資訊，明日中午前後新北市、桃園市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹縣、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號。

降雨方面，清晨至上午中部以北地區有零星短暫陣雨，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨；下半天起受到凱米颱風外圍環流影響，基隆北海岸及東半部地區逐漸轉為有局部短暫陣雨，雨勢愈晚愈明顯。

颱風方面，輕度颱風編號第2403號「凱米」，於今晚8時的中心位置在鵝鑾鼻東南方750公里之海面上，以每小時6轉10公里速度向北北西進行，7級風暴風半徑120公里，預測明晚8時的中心位置在鵝鑾鼻東南方620公里之海面上。

氣象署表示，預計週二晚上至週四颱風中心最接近台灣，週三及週四風雨最明顯，風雨強度將視其路徑偏轉角度、暴風半徑及強度發展而定，仍具有預報不確定性，氣象署正密切注意中，請留意最新的預報資訊，並預先做好防颱準備。

天氣風險公司提醒，預估週二（23日）起颱風外圍環流會逐漸影響台灣，北部、東半部有短暫陣雨，中南部仍要留意午後熱對流發展帶來的雷雨情況。

紫外線方面，除了台北市、新北市、桃園市、金門縣、澎湖縣、屏東縣、台東縣、宜蘭縣為紫色「危險級」外；其餘縣市均為紅色「過量級」。

空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

明日天氣狀況。（圖截取自中央氣象署）

明日天氣狀況。（圖截取自中央氣象署）

輕度颱風編號第2403號「凱米」，預測明日14時的中心位置在鵝鑾鼻東南方630公里之海面上。（圖取自中央氣象署）

輕度颱風編號第2403號「凱米」，預測明日14時的中心位置在鵝鑾鼻東南方630公里之海面上。（圖取自中央氣象署）

明日紫外線狀況。（圖截取自中央氣象署）

明日紫外線狀況。（圖截取自中央氣象署）

明日空氣品質狀況。（圖截取自環境部空氣品質監測網）

明日空氣品質狀況。（圖截取自環境部空氣品質監測網）

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