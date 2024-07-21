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颱風凱米恐侵台 三河分署：抽水機備妥、600水門正常運作

「凱米」颱風目前位於鵝鑾鼻東南方海面上，有可能朝台灣而來，第三河川分署已提前進行防颱準備，確認大型抽水機都能正常運作。（第三河川分署提供）

「凱米」颱風目前位於鵝鑾鼻東南方海面上，有可能朝台灣而來，第三河川分署已提前進行防颱準備，確認大型抽水機都能正常運作。（第三河川分署提供）

2024/07/21 18:44

〔記者陳建志／台中報導〕輕度颱風「凱米」目前位於鵝鑾鼻東南方海面上，向北北西行進，強度持續發展，預估下週三、四（24、25日）對台灣影響最大，為將損害降至最低，水利署第三河分署已提前做好各項防汛工作，除抽水機已完成試運轉，轄區內600多座水門測試後均可正常操作功能無虞，料敵從寬嚴加戒備。

第三河川分署指出，「凱米」颱風持續發展，將會密切注意颱風最新動向，並與地方政府及相關單位密切聯繫。目前抽水機已完成試運轉可正常運作隨時待命，並確認台中市與南投縣政府移動式抽水機功能均正常。轄區內600多座水門測試後均可正常操作，並請水門廠商隨時待命。

此外，破堤申請案件已再次巡查確保安全，同時已通知疏濬工程廠商，備妥防汛措施並準備將機具撤離至安全地點。另通知搶險廠商進行待命，並考量必要時提前佈署，以防止孤島效應發生。

第三河川分署同時呼籲民眾，檢查清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，將遭受淹水風險的不便降至最低。另外亦提醒民眾，可透過防災資訊服務網、臉書防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時訊息。多一分警戒，少一分災害。

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