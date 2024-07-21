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疣胸琉璃蟻入侵台中挨批防治不力 市府：餌劑、皂素2階段防治

台中屯區疣胸琉璃蟻造成龍眼收成困擾，市府農業局和彰師大合作，以內含茶葉萃取物的餌劑，發放給農會產銷班進行防治。（市府農業局提供）

台中屯區疣胸琉璃蟻造成龍眼收成困擾，市府農業局和彰師大合作，以內含茶葉萃取物的餌劑，發放給農會產銷班進行防治。（市府農業局提供）

2024/07/21 18:00

〔記者陳建志／台中報導〕疣胸琉璃蟻入侵台中至少4年，災情不但沒減輕，還有擴大趨勢，大里、太平、霧峰山區都有發生蟻害，民進黨台中市議員李天生批評，市府防治不力；市府農業局則表示，目前決定推動產銷班共同防治，近日並陸續在霧峰、大里舉辦講習，建議農友採取施放餌劑及噴灑皂素二階段方式，共同進行防治。

李天生指出，他多次在議會提出關心，要求加強協助防治、主動發放餌劑、提供災損補助，減輕農友損失，但是目前屯區山區果園、民宅處處可見疣胸琉璃蟻的蹤影，造成農業損害及農友生活困擾，要求市府給予更多的關注。

彰化師範大學教授林宗岐指出，疣胸琉璃蟻蟲害，全世界只有在台灣發生，值得進一步探討，但因並非「農業害蟲」，不在農業天然災害救助辦法救助範圍，無法申請相關資材及經費補助，同時涉及農業區及非農業區、室內及室外，需要跨機關協調，因目前施放餌劑也難予全面撲殺，防治工作相辛苦。

市府農業局作物生產科長許哲銘表示，疣胸琉璃蟻目前主要為台灣本土性蟻類，屬滋擾性昆蟲，普遍存在於自然環境中，並不會直接造成農作物減損，不過因和蚜蟲共生，荔枝、龍眼收成時會聚集在果粒上造成作業困擾。

許哲銘表示，近日已安排進行講習，將先從農業區進行防治，發給大里、太平、霧峰48個產銷班，內含茶葉萃取物的餌劑，在採收前2週至1個月使用餌劑誘殺，引誘工蟻將餌劑帶回巢內毒殺蟻后，造成整個巢穴蟻群死亡，另外在採收前噴灑皂素加強防治，以餌劑及皂素進行二階段防治，減少田間族群數量，降低農民收成時受到的干擾。若於非農業耕作環境中，則應依環保或衛生主管機關的規範進行防治作業。

台中屯區疣胸琉璃蟻造成龍眼收成困擾，市府農業局在霧峰安排講習，建議果農利用餌劑及皂素進行2階段防治。（記者陳建志攝）

台中屯區疣胸琉璃蟻造成龍眼收成困擾，市府農業局在霧峰安排講習，建議果農利用餌劑及皂素進行2階段防治。（記者陳建志攝）

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