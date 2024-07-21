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高雄22區大雷雨湖內時雨量42.5毫米 路竹發布淹水一級警戒

高雄鳳山區下起雷雨。（記者陳文嬋攝）

高雄鳳山區下起雷雨。（記者陳文嬋攝）

2024/07/21 15:50

首次上稿15:23
更新時間15:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市大雷雨轟炸，湖內區時雨量42.5毫米，已達大雨等級，水利署針對路竹區發布淹水一級警戒；氣象署發布大雷雨即時訊息，示警區域包括鳳山等22區，將持續至16時45分，請民眾留意。

高雄氣象站表示，高雄市對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署發布大雨特報，今有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

高雄氣象站指出，氣象署對高雄發布大雷雨即時訊息，示警區域為鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、苓雅區、前鎮區、小港區、鳳山區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、路竹區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區。

高雄氣象站說，大雷雨將持續至16時45分止，湖內區時雨量42.5毫米，已達大雨等級，且雨勢持續中，請民眾避免從事水上活動，如釣魚、划船、游泳等，且路面濕滑、能見度低，駕車人請減速慢行，如駛經高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹襲。

此外，民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

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