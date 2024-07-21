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澎湖養殖海鱺集體暴斃！疑水母密度過高釀災損

澎湖海鱺集體暴斃，澎湖漁業生物研究中心採樣化驗釐清死因。（記者劉禹慶攝）

澎湖海鱺集體暴斃，澎湖漁業生物研究中心採樣化驗釐清死因。（記者劉禹慶攝）

2024/07/21 13:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖養殖主力魚種海鱺，突然傳出集體暴斃，累積災損已達到市價200餘萬元，農業部水產試驗所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅今（21）日前往西嶼受災養殖戶取回魚屍，初步排除是水溫過高所致，疑似水母密度過高，造成海鱺鰓絲阻塞窒息而死，或是誤食遭螫傷二次細菌感染，都要進一步檢驗才能確定。

連日來澎湖海水高溫不退，已達31.9度，導致水母異常孳生，無性生殖分裂快速，海面上密密麻麻都是水母，澎湖西面海岸線二崁、竹灣箱網養殖區，大批水母湧入箱網養殖區內；業者表示，由水面至水下3米都是滿滿水母，每隻水母約1-2公分，由於海鱺貪吃可能誤食水母，因受不了水母刺絲胞刺激，才會導致魚群翻肚死亡。

目前光是陳姓養殖業者，累積死亡加受傷約有5000尾海鱺，以每條8公斤、每公斤市價500元，總損失達200萬，希望政府出面協助災損補助；另外二崁天和養殖場也傳出海鱺災損，還有鰻魚養殖場都有災損，更令人擔憂的是小水母可能隨著潮汐漂流，下一步恐進入馬公菜園內海，菜園養殖業者也嚴陣以待。

前往現場會勘的謝恆毅，初步排除是高溫災損，認為可能是水母密度過高，導致海鱺鰓絲阻塞窒息而死，同時要進行胃囊解剖，查看內部是否有殘留水母，導致水母螫傷，受到二次細菌感染，這些在歐洲都有相關案例文獻記載。目前水母在澎湖西邊海域肆虐，但通樑、菜園都尚未出現，與風向水流有關。

西嶼箱網養殖，遭水母大軍侵入。（記者劉禹慶攝）

西嶼箱網養殖，遭水母大軍侵入。（記者劉禹慶攝）

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