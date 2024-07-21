彰化好無聊？超猛國中生帶「網紅」導覽破150萬點閱 推半日遊秒殺

彰化市彰安國中應屆畢業生阿家（圖左）與小莊帶網紅「孫女」導覽破150萬點閱，這次帶鄉親半日遊活動立即秒殺了！（資料照，記者劉曉欣攝）

2024/07/21 13:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕秒殺！彰化市彰安國中應屆畢業生「阿家」與「小莊」自告奮勇帶網紅「孫女」導覽彰化，影片在「普通女子 孫女」頻道上架1個月來，流量已破150萬。彰化市長林世賢邀請兩人一起PK導覽功力，推出半日遊30個名額，今天報名立即秒殺，民眾敲碗加開名額，林世賢表示，將開直播，讓更多人認識彰化之美。

林世賢說，大家敲碗多時的他與「阿家及小莊」的暑假導覽，終於敲定在7月27日下午2點到5點要登場了，今天中午12點受理報名，活動完全免費，名額只有30人，線上報名準時起跑，一起跑就額滿了，許多人都向他抱怨報不進去，要求能夠增加人數。

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林世賢表示，因為導覽人數太多，品質就不好，名額暫不考慮增加，但因為敲碗人數太多，決定會開直播，讓海內外更多人，都可以在網路看到由他與「阿家及小莊」所導覽元清觀、彰化火車站、扇步道、台鐵舊宿舍群、扇形車庫、戶羽機關車園區、忠權社區彩繪、三川紅茶、忠權運動公園等地，市公所還準備了免費麻糬和紅茶，讓參與民眾品嘗，再送「好神彰化」書籍和龍年限定半半吊飾。

「阿家」表示，這次的半日遊行程，大多跟導覽網紅「孫女」路線差不多，只有新增元清觀部分。因為他與「小莊」都是鐵道迷，他專攻鐵道的歷史文化，「小莊」則是鑽研鐵道火車的機械部分，他認為鐵道觀光是彰化市一大特色，希望能夠介紹給更多人認識，讓更多人知道「彰化好好玩」。

彰化市長林世賢邀請「阿家」（圖中）與「小莊」擔任彰化市的觀光大使，聯手推出導覽半日遊，立即秒殺。（擷取自林世賢臉書）

彰化市彰安國中應屆畢業生阿家與小莊帶網紅「孫女」導覽破150萬點閱，其中一站就是三川紅茶。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化市彰安國中應屆畢業生阿家與小莊帶網紅「孫女」導覽破150萬點閱，其中一站就是三川紅茶。（資料照，記者劉曉欣攝）

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