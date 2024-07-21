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汛期恐淹！南投貓羅溪雜草叢生 三河分署將清除防洪

流經整個南投市區的貓羅溪，行水區長滿高莖雜草影響水流，第三河川分署將投入209萬元清除高灘地雜草，防止汛期淹水。（記者劉濱銓攝）

流經整個南投市區的貓羅溪，行水區長滿高莖雜草影響水流，第三河川分署將投入209萬元清除高灘地雜草，防止汛期淹水。（記者劉濱銓攝）

2024/07/21 12:59

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣貓羅溪流經南投市區，惟流域廣大，行水區長滿高莖雜草影響水流，由於颱風汛期將至，經立委游顥爭取，水利署第三河川分署將投入209萬元，清除沿岸高灘地雜草，防止市區淹水，並將調度抽水機，供南投縣政府因應使用。

貓羅溪是南投市主要河流，但因沿岸雜草叢生影響水流通過，導致出水口內壓不足，市區排水無法流入貓羅溪，近來南投縣議員張秀枝、簡千翔、林憶如也陸續反映，盼水利署能儘快處理，以免汛期淹水。

轄管的三河分署指出，下半年將優先投入209萬元清除沿岸高灘地雜草，並提供抽水機，供南投縣政府汛期應變之用，至於「烏溪水系支流貓羅溪治理計畫」，也規劃提報中央，最快年底前可核定辦理。

游顥表示，經溝通爭取，已獲三河分署同意挹注經費，預計會在貓羅溪流經的軍功橋、綠美橋、國道3號高架橋、祖師橋、南崗大橋等河段進行雜草清除，後續也會定期修剪貓羅溪流域綠帶灌木。

至於貓羅溪治理的最後一哩路「烏溪水系支流貓羅溪治理計畫」，在三河分署提報後，他也會向經濟部、水利署積極爭取，儘速在年底前核定，以完善貓羅溪防汛工作，保障居民安全。

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