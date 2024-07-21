鮭魚返鄉 扣件品牌鋐昇投資31億進駐高雄仁武產業園區

仁武產業園區第一家進駐的天正國際，廠房已經完工，預計今年10月舉辦落成典禮。（記者葛祐豪攝）

2024/07/21 12:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕鮭魚返鄉！響應「台商回台投資行動方案」，扣件品牌廠「鋐昇實業」投資31億元，進駐高雄仁武產業園區，今天舉行動土典禮。

高市府加速開發仁武產業園區，第一家進駐的天正國際廠房已經完工，取得使用執照，預計今年10月舉辦落成典禮；成新科技則預計今年第3季完成建廠，元山科技、科力航太、駐龍精密都已動工，鋐昇實業是園區第6家動土的廠商，後續還有富迪斯、久鋒已完成土地點交，正籌備建廠作業。

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鋐昇實業以五金產品起家，建立自有品牌「PATTA」，行銷全球120國，目前在台灣、中國、越南均有設廠，響應台商回流投資政策及營運增擴需求，加碼在高雄投資興建仁武新廠。

動土典禮今天舉行，鋐昇董事長黃文彬、高雄市副市長李懷仁、高雄市議長康裕成及產業界，共同為新廠祈福起鏟。

鋐昇實業佔地9200坪的仁武新廠，分兩期建造，第一期廠房預計2026年第2季投產，將建造1.5萬個儲格的自動倉儲及智慧製造基地，並以高雄作為全球運籌中心；鋐昇董事長黃文彬強調，仁武新廠將導入5G技術與全自動化，立足根留台灣。

高雄市副市長李懷仁稱讚說，黃文彬1981年從傳統拉釘製造起家，在高雄創立鋐昇實業，製造行銷五金扣件；2004年在高雄設立總部，成立「PATTA」品牌，行銷全球的建築、汽車與電動車、太陽能及航太產業，以一站式概念，提供高品質的五金扣件。

針對仁武產業園區的開發進度，高市經發局長廖泰翔受訪表示，第一期園區的公共道路開設進度，已達80幾%，廠商則是滿駐，今年底會再釋出第二期的土地進行招商；另對於園區之前曾挖掘到文化遺址，影響廠商建廠時間，廖泰翔強調已與成大的老師合作，將廠商所需土地先行整備。

扣件品牌廠「鋐昇實業」投資31億元，進駐仁武產業園區，右為鋐昇董事長黃文彬、左為高市副市長李懷仁。（記者葛祐豪攝）

仁武產業園區第一期的公共道路開設進度，已達80幾趴。（記者葛祐豪攝）

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