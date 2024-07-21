龜山2處社宅最快8月動工 「善捷社宅」首規劃35戶青年社宅

桃園市龜山區「善捷社宅」位於文青六路，因鄰近機捷、大學及工業區，創新規劃35戶套房式青年社宅。（圖由桃市府住宅處提供）

2024/07/21 12:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區人口數突破18萬人，首2處社宅最快8月開工，分別在上龜山善捷段、下龜山興安段，預計2027年完工，共可提供420戶社宅，其中，「善捷社宅」鄰近機捷、大學及工業區，創新規劃35戶套房式青年社宅。

龜山區近年人口數激增，2022年還曾名列全國淨遷入人數第1名行政區，區內建案如雨後春筍，但持遲遲未有社宅興建，如今終於要蓋社宅且一次2處，桃市府住宅發展處表示，「善捷社宅」位於文青六路，將興建地上16層、地下2層建築，共295戶社宅，「興安社宅」位於興達路，鄰近龜山區公所、幸福國小，地上17層、地下3層建築，共125戶社宅。

請繼續往下閱讀...

住宅處表示，2處社宅房型規劃依據當地產業、人口設計，像是「善捷社宅」因鄰近機場捷運A7站、長庚大學、體育大學、林口工業區及華亞科技園區，創新規劃35戶套房式青年社宅，並有共用客、餐廳及廚房可使用；此外，延續社宅為周邊鄰里核心的社福理念，2處社宅均納入多樣公共服務設施，「善捷社宅」將有公托中心、身障社區日照服務、社區日間作業設施、家庭照顧者支持據點、幼兒園及微型運動場館等，「興安社宅」則有家庭服務中心、身障者社區資源中心、居家托育服務中心、長照管理中心辦公室、市民活動中心及微型運動場館，將有效提升區域性社會福利服務水準。

住宅處表示，針對全市社宅興建計畫，已盤點規劃43處社宅基地，至少達1萬0543戶以上，至今完工14處4374戶，目前有2處330戶正在施工中，而龜山區2處社宅最快8月開工，年底前另有蘆竹2處、中壢1處共3處社宅陸續動工，3處共可提供772戶社宅。

住宅處表示，將持續於都市計畫通盤檢討中盤點社宅用地，並於設計規劃時廣納地區公共設施需求，提升各人口密集區的公共設施服務水準。

桃園市龜山區「興安社宅」位於興達路，鄰近龜山區公所、幸福國小。（圖由桃市府住宅處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法