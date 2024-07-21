「烏龍派出所」搬到台中，兩津勘吉催出逾4000人跑起來。（圖由市府提供）

2024/07/21 12:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市推廣特色路跑運動，提昇全民運動風氣，今（21）日清晨在中央球場推出「2024烏龍派出所路跑」，現場設置烏龍派出所經典場景的拍照打卡區，吸引逾4000人在日本知名卡通人物「兩津勘吉」號召下開跑，活動響應愛心公益，另捐贈賽會運動用品等物資給公益團體，讓活動兼具健康及公益性。

台中市運動局長李昱叡指出，台中的中央球場緊鄰中央公園，是全國最大、台中首座萬坪的戶外運動專用場地，自去年9月啟用以來已舉辦逾20場路跑活動，成為全國知名的路跑聖地，今年更已累計辦理10餘場優質又趣味的特色路跑，場場賽事均成功吸引眾多跑者與親子家庭熱烈參與。

請繼續往下閱讀...

今天登場「2024烏龍派出所路跑」現場布置不少烏龍派出所經典場景，卡通主角人物包括兩津勘吉、烏龍派出所大原所長、中川、麗子等夥伴也一同參與，吸引民眾早早到場拍照打卡，現場氣氛歡樂又逗趣。

主辦單位指出，活動吸引逾4000人報名，趣味路跑賽事規劃3.5公里路線，賽事組別分為「龜有派出所組」及「警察出動組」，除活動會場設有烏龍派出所經典場景的拍照打卡區，帶粉絲進入爆笑的童年回憶，也提供與「阿兩」互動體驗機會，活動響應愛心公益，特別將賽會運動用品等物資，捐贈公益團體。

運動局表示，台中運動風氣蓬勃發展，市府也積極與企業、機關團體攜手辦理特色路跑，以短距離的形式，鼓勵市民不分老幼輕鬆加入運動行列，特色路跑包括有海綿寶寶、哥吉拉、汪汪隊立大功、LINE FRIENDS、蠟筆小新等熱門卡通角色元素，成功吸引親子家庭參與運動，走出戶外享受健康。

「烏龍派出所」搬到台中，兩津勘吉催出逾4000人跑起來。（圖由市府提供）

「烏龍派出所」搬到台中，兩津勘吉催出逾4000人跑起來。（圖由市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法