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紅嘴黑鵯守護摔落幼鳥 台南水道博物館聞哀叫聲救鳥

台南山上花園水道博物館前天下午發現一隻紅嘴黑鵯幼鳥跌落樹下，母鳥在附近樹上跳動不停哀叫。（山上花園水道博物館提供）

台南山上花園水道博物館前天下午發現一隻紅嘴黑鵯幼鳥跌落樹下，母鳥在附近樹上跳動不停哀叫。（山上花園水道博物館提供）

2024/07/21 11:43

〔記者劉婉君／台南報導〕台南山上花園水道博物館內鳥類生態豐富，近期常可看到學飛的幼鳥，不過，連日來台南地區常有午後雷陣雨，導致1隻紅嘴黑鵯幼鳥疑似在學飛時，2度被風雨打落，掉在地面，鳥爸爸及鳥媽媽則在附近的樹枝間不斷啼叫，館方人員聽聞哀叫聲前往查看，協助搶救後，紅嘴黑鵯家族已經順利飛離。

館方人員指出，前（19）日下午經過園區內1棵鳳凰樹時，聽到有鳥兒持續急促鳴叫的聲音，查看後發現在有1隻紅嘴黑鵯跌落在樹下，另有2隻體型較大的紅嘴黑鵯在鄰近的樹枝間不停跳躍移動，並發出叫聲。

館方人員觀察，跌落的紅嘴黑鵯雖然已經長出羽毛，但明顯羽翼未豐，加上體型較小，移動時還有一邊的翅膀看似有受傷的情形，推測應該是正在學飛的幼鳥，被風雨打落。工作人員小心地將幼鳥撿起，安置於距離母鳥比較近的樹枝上後離開。不料，當天休館前的一陣大雨，又將幼鳥打落，不離不棄的母鳥在附近哀鳴，工作人員擔心風雨可能會危及到幼鳥的生命安全，先將幼鳥拾起，擦乾牠的身體後暫時安置在廁所內。

昨天開館之前，工作人員先到廁所查看，聽見幼鳥昂首大叫，母鳥也在附近應和，立即把幼鳥安置於附近樹枝上後離開，而母鳥及公鳥先在附近盤旋，確認沒有危險後，便逐步接近幼鳥，並開始哺餵，不久一家子便飛離。

台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩提醒民眾，近期若發現已長出飛行羽的小鳥掉落地面，一般可能是學飛時不慎摔落的，可以先找看看附近有沒有母鳥的身影，除非必要，盡量不用打擾鳥兒，母鳥自然會前往照顧，千萬不要過於熱心，將鳥撿離原地，導致母鳥無法照顧，善心反而會壞事。

台南山上花園水道博物館前天下午發現一隻紅嘴黑鵯幼鳥跌落樹下，母鳥在附近樹上跳動不停哀叫。（山上花園水道博物館提供）

台南山上花園水道博物館前天下午發現一隻紅嘴黑鵯幼鳥跌落樹下，母鳥在附近樹上跳動不停哀叫。（山上花園水道博物館提供）

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