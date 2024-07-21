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露營迷快看！樟湖十字關露營區試營運客滿 可望9月開幕

古坑樟湖十字關露營區可遠眺雲海，清晨更能欣賞日出。（記者李文德攝）

古坑樟湖十字關露營區可遠眺雲海，清晨更能欣賞日出。（記者李文德攝）

2024/07/21 11:12

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣古坑樟湖十字關露營區是縣內首座公辦合法露營區，去年10月底完工後推出體驗活動頗受好評。如今將迎來正式營運，7月18日至8月5日率先展開試營運活動，便造成秒殺。縣府文觀處長陳璧君表示，如順利將於9月正式開幕營運，將規劃一系列遊程，讓遊客在10月國慶煙火在雲林能暢遊。

十字關露營區占地1.3公頃，以生態、體驗、探索作為三大遊憩主題，將「森林旅宿」為構想，建設架高式營位平台8座、平面式營位6處、預鑄式浴廁共6座及帳棚式服務站2座等設施，去年10月底開放5梯次體驗後，便引起民眾好奇「何時正式營運」。

縣府文觀處表示，7月18日至8月5日每週四至日試營運，提供一泊三食的豪華露營體驗，食材皆是選用雲林在地食材烹飪而成，試營運期間提供優惠價格，更有雲林鄉親優惠價。

入住民眾表示，原本以為夏天來露營很熱，想不到晚上涼風吹拂，加上露營區光害並不嚴重，可以看到星光點點，早起還有最佳視野觀賞日出，值得細細回味。

陳璧君表示，試營運期間週末營帳幾近客滿，僅剩較平日時段尚有空帳，至於民眾們期待的正式營運期，預計9月將正式開幕，也是秋季最適合露營的時節，加上10月國慶煙火等活動，將規劃兩天一夜、三天兩夜等遊程，讓民眾從山到海都能暢遊一遍。

營運十字關露營區的卓姓業者表示，正式營運後將會規劃營本部作為兜售雲林在地農特產的據點，推出一個月一鄉鎮特色主題月，讓外地能夠享受到雲林各地風情。

古坑樟湖十字關露營區試營運，預計9月左右正式開幕。（記者李文德攝）

古坑樟湖十字關露營區試營運，預計9月左右正式開幕。（記者李文德攝）

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