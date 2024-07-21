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太陽黑子22年來最強 劇烈太空天氣現象增加

台北市立天文科學教育館觀測發現，過去幾天的太陽黑子數量達到近期新高峰，7月18日太陽表面滿佈17群活躍區。（圖由天文館提供）

台北市立天文科學教育館觀測發現，過去幾天的太陽黑子數量達到近期新高峰，7月18日太陽表面滿佈17群活躍區。（圖由天文館提供）

2024/07/21 10:48

〔記者何玉華／台北報導〕連日來的艷陽高照，讓多數人只想躲在冷氣房，台北市立天文科學教育館觀測發現，過去幾天的太陽黑子數量達到近期新高峰，是繼2002年7月以來的最大值，比利時皇家天文台的太陽黑子指數及長期觀測（SILSO）從長期趨勢預測，目前已接近第25太陽週期的高峰，近期將是20餘年來觀賞太陽黑子的最佳時機。

天文館指出，根據觀測發現，過去幾天的太陽黑子數量達到近期新高峰，7月18日太陽表面滿佈17群活躍區，黑子數達288，是繼2002年7月以來的最大值；而比利時皇家天文臺的太陽黑子指數及長期觀測（SILSO）從長期趨勢預測，現在已接近第25太陽週期的高峰，近期將是20餘年來觀賞太陽黑子的最佳時機。

天文館表示，天文學家透過長期觀測發現，太陽具有平均約11.2年的活動週期，而黑子數量與太陽活動密切相關，當黑子數量多時，太陽閃焰、太陽風、日冕物質拋射等劇烈太空天氣現象也隨之增加，太陽噴發的高速帶電粒子除了帶來極光現象外，也會影響人造衛星、無線電通訊、全球定位系統與電力設備等。

天文館表示，除了長期進行太陽觀測記錄並提送國際天文組織外，開館日上午10至12時與下午2至4時，開放民眾使用觀測室的專業望遠鏡觀賞太陽黑子。

台北市立天文科學教育館觀測室免費開放民眾觀測太陽，並有專業人員解說。（圖由天文館提供）

台北市立天文科學教育館觀測室免費開放民眾觀測太陽，並有專業人員解說。（圖由天文館提供）

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