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桃機二航廈23日起3樓出境層離場車輛 可直接匯入航站北路免繞路

自7月23日起，二航廈3樓出境層離場車輛可直接匯入航站北路，免去繞路的不便，紅缐是目前需要繞行P4停車場鏈接航站北路；緑缐是23日凌晨2點起，車輛可直接匯入航站北路前往高速公路。（記者姚介修攝）

自7月23日起，二航廈3樓出境層離場車輛可直接匯入航站北路，免去繞路的不便，紅缐是目前需要繞行P4停車場鏈接航站北路；緑缐是23日凌晨2點起，車輛可直接匯入航站北路前往高速公路。（記者姚介修攝）

2024/07/21 10:30

〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃園機場為提升離場旅客行車品質，自7月23日起，二航廈3樓出境層離場車輛可直接匯入航站北路，免去繞路的不便，機場公司21日表示，自23日（週二）凌晨2時起，第二航廈3樓出境層離場車輛可直接匯入航站北路往高速公路方向方向，可使車流更加順暢便捷。

機場公司表示，航站北路為穿越第三航廈與北登機廊廳之間重要道路，隨著三期航站工程持續推進，原本航站北路需要改道繞行，自2月20日開放第一階段通車後，7月23日將進行第二階段開放，自第二航廈3樓出境層離場車輛，可直接匯入航站北路前往高速公路，無須繞行P4停車場，車流更加順暢。開放通行前將進行道路清潔及標線繪製作業，在通車前，請駕駛人配合交維人員引導，小心慢行。

配合第三航廈工程推動，機場公司會持續優化航站北路周邊道路，提供更便捷舒適的行車環境。提醒駕駛人務必遵守時速50公里限制及依循標誌行駛，同時鼓勵旅客往來機場搭乘便捷、快速的機場捷運及國道客運等大眾運輸，節省找停車位的時間及停車費用，出發前亦可透過機場官方網站、手機APP及LINE等查詢最新資訊動態。

7月23日起，自桃園機場第二航廈3樓出境層離場車輛可直接匯入航站北路。（桃園機場公司提供）

7月23日起，自桃園機場第二航廈3樓出境層離場車輛可直接匯入航站北路。（桃園機場公司提供）

自7月23日起，二航廈3樓出境層離場車輛可直接匯入航站北路，免去繞路的不便。（桃園機場提供）

自7月23日起，二航廈3樓出境層離場車輛可直接匯入航站北路，免去繞路的不便。（桃園機場提供）

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