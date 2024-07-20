桃園社會企業創業競賽 「二手衣交易」成環保亮點子

「addLEss循環時尚」團隊以解決衣物浪費概念獲「社會企業組」冠軍。（中央大學提供）

2024/07/20 23:14

〔記者黃政嘉／桃園報導〕為支持桃園市社會企業發展，桃園市政府社會企業中心今年與中央大學「尤努斯獎：社會創新與創業競賽」共同舉辦「2024桃園社會企業創業競賽暨第九屆尤努斯獎」，社會企業組「addLEss循環時尚」團隊以解決衣物浪費為概念獲得冠軍，社創萌芽組「復興數位 不可或CHAT」團隊利用網路解決偏鄉數位教育落差，提升學子學習效果，獲得冠軍。

競賽決賽及頒獎典禮今天在桃園市政府青年事務局舉行，35組團隊進入決賽，角逐總獎金60萬元，競賽分「社會企業組」與「社創萌芽組」，首度引入國際認證補助及培訓機會給獲獎團隊，競賽含7堂系列培訓課程，幫助參賽團隊深入了解社會企業發展的核心價值，

請繼續往下閱讀...

今天決賽由「addLEss循環時尚」團隊獲得「社會企業組」冠軍，團隊以解決衣物浪費為核心出發，透過零廢衣循環系統進行二手衣交易與回收，減少丟棄衣物造成的環境汙染。

「社創萌芽組」冠軍由「復興數位 不可或CHAT」團隊贏得，團隊透過LINE和ChatGPT等服務引擎，利用網路解決偏鄉數位教育落差，協助學子生涯規劃並提升學習效果。

頒獎人桃園市長張善政說，桃園發展快速，融合了閩南、客家、原住民族及新移民等豐富文化，社會環境多元，所以更需要借重社會企業敏銳的觀察力及創意，協助市府解決社會問題，期許今天參賽的所有企業都能持續發展，成為解決社會問題的最佳助手。

中央大學副校長許秉瑜說，今年與青年事務局聯合舉辦競賽，導入國際架構與檢核標準，協助社會企業組團隊運用「精實畫布」（Lean Canvas）工具」建構商業模式，並輔導社創萌芽組團隊就「社會問題如何定義」出發，再運用設計思考創新可行的原型設計。

「復興數位 不可或CHAT」團隊利用網路解決偏鄉數位教育落差，獲「社創萌芽組」冠軍。 （中央大學提供）

「2024桃園社會企業創業競賽暨第九屆尤努斯獎」決賽及頒獎典禮今在桃園市政府青年事務局舉行。（中央大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法