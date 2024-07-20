「孫大砲」孫金清回饋鄉里 捐贈消防救災車輛守護新豐

前新竹縣議員孫金清（中）事業發展有成，更熱心公益，捐贈消防救災車輛守護新豐平安。（新竹縣消防局提供）

2024/07/20 22:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕曾擔任新竹縣第14屆議員的孫金清為民喉舌，因而有「孫大砲」封號，除了自身事業發展有成，更熱心公益，長期默默行善助人，他經營的起重工程公司捐贈一輛消防救災車輛守護新豐平安，今（20日）晚在鳳蓮宮舉辦啟用典禮。

新竹縣消防局說，明新吊車工程企業有限公司是消防局民間重機械救災及協力廠商，董事長孫金清先生已達古稀之年，身體相當硬朗，其家族在新豐鄉山崎地區已定居六代之久，對於新豐鄉有著濃厚情感，除事業經營有成，投入公益事務入更不落人後。

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這次捐贈的救災車，為TOYOTA HILUX四輪傳動皮卡5人座柴油救災車，車輛性能除馬力強大外，車尾具載物能力極大的貨斗，方便分隊載運破壞器材、救溺器材等各式救災器材，具有經監理單位合法申請領取牌照的曳引功能，可拖曳船架，對於執行救溺案件能有效提高救災效率，可強化山崎分隊的救災、防溺等救災能力。

消防局長陳中振說，感謝孫金清先生的善行義舉，提升山崎分隊的救災量能。該車將作為支援新竹縣車輛救助搶救、水域救溺、載運人力物資、後勤補充及災情勘查的重要交通工具，更安全即時的到達災害現場，可提高災害救援效能，守護新豐鄉民的生命財產安全，對於災害現場救援如虎添翼。

新竹縣消防局長陳中振（左）感謝孫金清（右）的善行義舉，提升山崎分隊的救災量能。（新竹縣消防局提供）

明新吊車工程公司所捐贈的救災車，車尾具載物能力極大的貨斗，方便分隊載運各式救災器材，還可拖曳船架，對於執行救溺案件能有效提高救災效率 。（新竹縣消防局提供）

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