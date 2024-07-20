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桃園角板山看電影 400親子參與

桃園市復興區公所今於角板山天幕廣場播放電影，提供親子觀賞。（復興區公所提供）

桃園市復興區公所今於角板山天幕廣場播放電影，提供親子觀賞。（復興區公所提供）

2024/07/20 22:59

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市復興區公所今於角板山天幕廣場舉辦「暑期親子休閒活動」，提供親子電影觀賞，並安排各種互動娛樂闖關、手作活動，為親子暑假時光增進家庭情感連結，吸引近400人參與，復興區長蘇佐璽說，親子活動不一定要很昂貴，只要是全家人一起投入參與，每次都是寶貴的親子互動。

復興區公所「暑期親子休閒活動」為桃園市民提供愉快的親子休閒時光，同時推動社區文化的發展和交流，活動結合區公所幼兒園、社會課、政風室、清潔隊、台灣玩具協會圖書館協會及角板山形象商圈等單位辦理。

蘇佐璽表示，親子活動有助於培養孩子們的各方面能力和技能，透過參與手工藝、親子帶動跳、親子電影院、迷你水燈泡手作、復興泰雅政風寶寶著色、復興行動親子專車、角板山銷售等活動，孩子們不僅能擴展視野，還能學到生活技能和價值觀念。

蘇佐璽強調，親子活動不一定要很複雜或很昂貴，重要的是在活動中，能真正地投入和享受其中，無論是一次簡單的家庭電影院之夜、一場DIY活動，還是一場深度親子互動之旅，只要是全家人一起參與的，都是一次寶貴的親密互動和學習機會。

桃園市復興區「暑期親子休閒活動」吸引近400人參與。（復興區公所提供）

桃園市復興區「暑期親子休閒活動」吸引近400人參與。（復興區公所提供）

「暑期親子休閒活動」安排各種互動娛樂闖關、手作活動。（復興區公所提供）

「暑期親子休閒活動」安排各種互動娛樂闖關、手作活動。（復興區公所提供）

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