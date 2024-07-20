不畏殘缺、不放棄家人 雲縣表揚10位慈愛獎得主

李介洲與妻子都是聽障者，對小兒子李政軒給予充份自由及指導，父子跨越障礙，都曾獲得國際展能節木工家具比賽冠軍。（記者黃淑莉攝）

2024/07/20 18:31

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣復健青年協進會今（20日）辦理慈愛獎表揚，10位得主有的本人為身障者，有的是子女或家人有障礙，協會總幹事林金順說，他們不畏殘缺、不放棄家人，透過表揚給予他們肯定及感謝，也讓這股慈愛光芒讓大家看見，帶給社會溫暖力量。

65歲李介洲與妻子都是聽障者，2個兒子中，大兒子正常，小兒子也是聽障者，家中經營木工廠，李介洲從小就知道要有一技之長才能養活自己及家人，從小就跟著師傅學木工及專研木雕等技藝，曾代表台灣參加國際展能節競賽，奪得第5屆木雕組銅牌、第6屆家具木工組金牌。

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小兒子李政軒從小耳濡目染父親木工技藝，雖小時候排斥學習，但對爸爸的技藝卻很敬佩，李介洲夫妻給孩子充分自由，在大學教授的鼓勵之下，李政軒開始學木工，並在第9屆國際展能節奪家具木工組金牌，去年再奪平面木雕銀牌，李介洲是兒子的楷模，他則以兒子為傲，逢人就拿出手機展示兒子。

另本身是小兒麻痺的黃女士育有二子，擔任醫師的小兒子回憶說，小時候家境困苦，但媽媽從不會讓他與哥哥吃苦，現在二崙看診，也成家立業，想著要讓媽媽享福，不過哥哥幾年前車禍行動不便，媽媽總是擔心會連累他而自責，他總是要媽媽放寬心，照顧她與哥哥是他的責任及存在的價值。

雲林縣復健青年協進會理事長林淑英說，慈愛獎是展現身心障礙家庭照顧者，對生命抱持永不放棄的精神，雖然是來自平凡小人物，卻能譜出最不平凡且動人的生命樂章，也希望社會大眾看見每一股慈愛力量，給予不容易的他們更多肯定與支持。

來自斗六的黃女士，在擔任醫師的小兒子陪伴下，出席慈愛獎表揚現場。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善出席慈愛獎表揚。（記者黃淑莉攝）

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