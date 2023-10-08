為守護「嫁妝」 48歲姊姊不著急婚事原因感人

徐姊姊無怨無悔照顧沒有血緣的妹妹數10年，獲雲林縣復健青年協進會慈愛獎表揚。（雲林縣復健青年協進會提供）

2023/10/08 14:21

〔記者黃淑莉／雲林報導〕48歲徐姊姊為了照顧沒有血緣、領有心智障礙手冊的妹妹，對尋覓另一半一直抱著隨緣心態，她說妹妹是她一輩子「嫁妝」，不管未來的路如何，她會牽著妹妹一起走下去；雲林縣復健青年協進會今年表揚10名「慈愛獎」，徐女士對妹妹數10年無怨無悔照顧獲推薦表揚。

復健青年協進會理事長林淑英指出，為讓社會大眾看見、肯定及關懷、鼓勵家庭照顧者，協會每年透過各個身心障礙社團、機關的服務社工或直接與照顧家庭服務的第一線人員推薦，頒予慈愛獎，今年共有10人獲獎，與被照顧者關係有父母親、祖孫、夫妻外，還有無血緣的手足。

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家住西螺的徐姊姊一歲多被收養，養父母後來育有一子一女，養母與妹妹分別領有心智障礙重度及中度手冊，為減輕養父的重擔，徐姊姊從小擔起照顧養母及弟妹責任，10多年前養父母相繼過世後，為讓弟弟有自己的人生，她承擔起照顧妹妹的責任，妹妹靜不下來常往外跑，徐姊姊經常要外出幫忙善後，有時會被妹妹搞得七竅生煙，但想起養父生前囑咐「以後多照顧他們一點！」她又把生氣的事拋到腦後。

徐姊姊說，有人建議她把妹妹送去機構照顧，她總是紅著眼眶不捨說，妹妹是她的親人，也是一輩子的「嫁妝」，不管未來的路會遇到什麼困難，她都會妹妹牽手一起走下去。

另名受獎者62歲魏阿嬤本身因脊椎受傷開過2次手術，每週有3天要洗腎，領有第六類極重度身障手冊，仍要照顧現讀國中患有裘馨氏肌肉萎縮症行動不便的孫子，魏阿嬤經常忍著自己的疼痛，照顧孫子生活起居，每天睡前還幫他按摩腿部，是孫子的超級阿嬤。

62歲魏阿嬤獲慈愛獎表揚，與孫子在台上擁抱相互感謝，場面感人。（雲林縣復健青年協進會提供）

雲林縣復健青年協進會表揚10名慈愛獎得主。（記者黃淑莉攝）

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