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新北小學生參訪板橋動物之家 穿卡哇伊黃圍裙化身動保小小兵

小學生們迫不及待要與毛寶貝互動。（新北動保處提供）

小學生們迫不及待要與毛寶貝互動。（新北動保處提供）

2024/07/20 15:02

〔記者董冠怡／新北報導〕動物保護觀念需要從小扎根，新北市三峽區民義國小學生們近日參訪板橋動物之家，穿上可愛的黃色圍裙化身「動保小小兵」，認識毛寶貝、學習互動餵食與體驗牽狗散步，師生並將手作創意貓抓板、撿便袋收納包交給站長徐愛明，笑得開心又滿足。市府動物保護防疫處長楊淑方指出，今年截至7月，累計24所公、私立教育團體共577人次造訪板橋動物之家。

專業動保小小兵講師Summer、志工團隊在活動中，透過簡單模擬劇方式，讓小學生們學習如何與毛寶貝互動、餵食，並且引導認識、接觸園區內的毛寶貝，培養友善動物的觀念，孩童也熱烈回應乖乖排隊，先了解牽繩使用方法，再牽著園區狗老師榮恩、阿透散步，樂得直呼「下次有機會還想再來！」

民義國小學輔主任楊明宗表示，動物之家內的毛寶貝生命教育園區適合小朋友學習，除了不定期展覽，也有開設毛寶貝照護訓練、特殊寵物相關課程，例如每月舉辦的動保小小兵、犬隻行為課程，多元教導認養不棄養。

動保處補充，7月21日上午10點至中午12點，獸醫師張能輝將於園區內多媒體教室講授兩棲爬蟲課程─陸龜飼養入門與疾病預防（須上網報名）。另外，若有學校想申請參訪公立動物之家，可洽02-29596353（張小姐）。

summer老師（左）教導同學與狗老師榮恩互動。（新北動保處提供）

summer老師（左）教導同學與狗老師榮恩互動。（新北動保處提供）

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