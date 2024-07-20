新埔水梨節開跑 邀親子採果、洗愛玉、手作體驗

新竹縣新埔鎮農會今（20日）起兩天，在農業推廣教育中心舉辦水梨節活動，甜脆多汁的當季水梨吸引各地遊客前往選購。（記者廖雪茹攝）

2024/07/20 14:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新埔水梨節開跑！新竹縣新埔鎮農會今（20日）起兩天，在農業推廣教育中心舉辦水梨節活動，除了農特產促銷和多樣化的食農教育教學體驗，也推出農村小旅行，帶領遊客深入照門和大墩山兩處休閒農業區，採水梨、洗愛玉、仙人掌DIY。

農業部農村發展及水土保持署署長李鎮洋、新竹縣副縣長陳見賢與新埔鎮長陳英樓等，出席水梨節開幕式，照門休閒農業區農友帶來愛玉製作示範，一同體驗洗愛玉。

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陳見賢致詞表示，新埔水梨產季6到8月，面積約90公頃，主要有豐水梨、蜜雪梨及新興梨3種，甜脆多汁，自食送禮兩相宜。他特別推薦新埔的小旅行，有客家信仰中心義民廟，還有「三街六巷九宗祠」古蹟歷史建築、大墩山及照門休閒農業區等，以及在地美食粄條，適合全家出遊。

新埔鎮農會指出，新埔鎮主要為丘陵地形，氣候、土壤及水質條件適合，在地種梨歷史悠久，且農民嫁接技術純熟，主要產區位於照門、南平及北平等，為新竹縣最重要的水梨產地。

今年水梨節規劃多項手作體驗與藝文表演，除小農市集，也安排食農教育教學體驗，如泡菜水梨燻鴨片捲餅DIY、墨西哥餅水梨蒔蔬燻雞肉捲DIY、水梨水果塔DIY、台灣挑茶枝茶包DIY、香草鹽DIY、愛玉DIY等課程，以及親子趣味競賽等，活動會場購買水梨10斤還可兌換限量精美小禮。

20、21日兩天的農村小旅行，分為照門休閒農業區及大墩山休閒農業區兩條路線的導覽解說。李鎮洋提到，目前愛玉研究初步成果已可作為清潔用品、保養用品等，中研院教授更發現愛玉可作為藥物的承載體，未來愛玉產值將更提升，也期待愛玉有朝一日能成為新埔鎮的重要產業。

一連兩天的新埔水梨節開跑，除了農特產促銷和多樣化的食農教育教學體驗，也推出農村小旅行。 （記者廖雪茹攝）

農業部農村發展及水土保持署署長李鎮洋（左5起3人）、新竹縣副縣長陳見賢與新埔鎮長陳英樓等，一同出席水梨節開幕式。 （記者廖雪茹攝）

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