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嘉義營造聞人「十一哥」蔡金磚告別式 大怪手當送葬前導車

嘉義土木營造工程界聞人蔡金磚今天出殯，家屬安排價值數千萬元的拖板車載著370型大怪手共2輛，作為送葬隊伍前導車。 （記者丁偉杰攝）

嘉義土木營造工程界聞人蔡金磚今天出殯，家屬安排價值數千萬元的拖板車載著370型大怪手共2輛，作為送葬隊伍前導車。 （記者丁偉杰攝）

2024/07/20 14:42

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕人稱「十一哥」的嘉義土木營造工程界聞人蔡金磚於日前過世，享壽88歲，今天舉行告別式，家屬以其名義捐贈1千件運動衣給嘉義縣市清寒學生，傳揚他生前樂善好施精神，同時安排價值數千萬元的拖板車載著370型大怪手共2輛，作為送葬隊伍前導車，風光送最後一程，感念其一生為家庭的付出。

蔡金磚告別式在嘉義市立殯儀館舉行，來自各地親朋好友與人士，現場冠蓋雲集，嘉義市長黃敏惠擔任點主官，前監察院長張博雅、前內政部次長吳容輝等人到場弔唁。

蔡金磚因手指有11指，而有「十一哥」之稱，為雲林縣口湖鄉後厝村人，年少時遷居嘉市北港車頭，學習蓋木作房屋及泥水匠專長，因不畏吃苦，乃至工地水電丶工地協調等工項，也都難不倒他。

他於1997年創立「金成營造」（即今「翰樺營造」、「金成土木包工業」等企業），長年以來秉持企業社會責任精神，回饋捐衣給教育界及辦理大型活動創造運動經濟。

蔡金磚兒子、嘉市體育總會總會長蔡協成說，父親僅小學學歷，常教導7個小孩，當有能力時要懂得回饋社會，對待朋友要有一顆真誠的心，他也身體力行，經常接濟困苦流離的他鄉外客。

家屬為感念蔡金磚一生辛勞，在告別式以其名義捐贈1千件運動衣給嘉義縣市清寒學生，委由嘉義大學教授翁頂升協助分贈。

送葬儀式以喜喪辦理，除了禮車外，蔡金磚的雙胞胎內孫蔡明翰、蔡明樺特地將阿公生前最愛的370型大怪手洗乾淨，安排拖板車載著大怪手共2輛，作為送葬隊伍前導車，風光送阿公人生最後一程。

人稱「十一哥」的嘉義土木營造工程界聞人蔡金磚今天舉行告別式。（記者丁偉杰攝）

人稱「十一哥」的嘉義土木營造工程界聞人蔡金磚今天舉行告別式。（記者丁偉杰攝）

嘉市體育總會總會長蔡協成（後方）在父親蔡金磚（坐輪椅者）生前，常陪伴在旁照料。（擷取自蔡協成臉書）

嘉市體育總會總會長蔡協成（後方）在父親蔡金磚（坐輪椅者）生前，常陪伴在旁照料。（擷取自蔡協成臉書）

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