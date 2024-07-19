彰化縣10大車禍熱點出爐 這處蟬聯肇事路口榜首

彰化縣議會前路段彰化市中山路2段、孔門路及東民街口，1至4月彰化縣十大車禍肇事路口排名第一。（記者張聰秋攝）

2024/07/19 22:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府公布1至4月全縣共發生7974件交通事故，造成1萬0463人死傷。事故件數和死傷人數均比去年同期減少，但十大車禍肇事熱點中，彰化市占了9個位置，僅有1處在員林市。

彰化縣政府依交通部道安資訊查詢網統計的最新數據，歸納統計十大車禍肇事熱點，這些肇事熱點中，最危險的是位於彰化市中山路2段、孔門路及東民街口的彰化縣議會前路段。該路口車流量大、交通狀況複雜，近年來一直是高事故率的危險路段。自2019年以來，每年均名列全縣十大車禍肇事路口榜首，事故頻繁。

請繼續往下閱讀...

為了降低事故發生頻率，交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段及縣府交通處等相關單位，多次邀請學者專家實地會勘，針對路口設計、標誌與標線以及紅綠燈號誌等逐一檢討。縣府交通處也提醒民眾行經這些易肇事路口時，務必遵守交通規則，注意行車安全。

在十大車禍肇事熱點中，除員林市三民街、博愛路口位居第9外，其他依次為：中山路2段與孔門路、東民街口，光華街與旭光路口，中山路2段、旭光西路與旭光路，中山路2段382巷、華山路，長壽街與長興街口，中山路1段、中山路2段、南平街與南瑤路，中華路、孔門路、民生路，大埔路、中興路，以及三民路、長順街。

縣府分析道安資訊查詢網顯示的數據，今年1至4月，肇事路口排名第一的縣議會前的中山路2段、孔門路及東民街口，共發生16件交通事故，造成1人死亡、19人受傷。

彰化縣政府公布1至4月十大車禍肇事熱點。 （圖縣府提供）

今年1至4月，彰化縣共發生7974件交通事故，造成1萬0463人死傷。（圖縣府提供）

今年1至4月彰化縣十大車禍肇事熱點，彰化市包辦9處，多處發生在台一線中山路段。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法