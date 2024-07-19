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不再黑屏！ 南投配天宮城隍夜訪 信眾先請示城隍、神將都給拍

南投市配天宮城隍暗訪夜巡前，不少信眾都先稟告神明和神將才敢拍照。（記者陳鳳麗攝）

南投市配天宮城隍暗訪夜巡前，不少信眾都先稟告神明和神將才敢拍照。（記者陳鳳麗攝）

2024/07/19 20:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市配天宮（指南宮）城隍尊神嘉年華活動，今晚城隍夜訪是重頭戲，廟埕人擠人，由於去年有網友PO圖文指，拍范將軍、牛將軍時螢幕全黑，今年想拍神將的信眾都先請示過神明，果然都給拍，網友笑稱：「對神明和神將真的要有禮貌！」。

白天辦陽，夜晚辦陰的「城隍」，在全台各地都有廟奉祀，生日也各有不同，南投市配天宮、草屯鎮惠德宮城隍是農曆六月十五日生日，配天宮今晚就有暗訪夜巡活動，配天宮周邊擺滿攤販，廟埕傍晚更是湧入提前參拜祝壽的信眾，而舞台上節目由熱鬧的俄羅斯森巴舞開場，也吸引非常多的人拍照、錄影片。

民眾黨主席柯文哲在妻子陳佩琪、該黨縣黨部主委簡千翔陪同下，在城隍夜巡前參香、獻禮，簡短致詞後僅同意與粉絲合照，但拒絕受訪。

去年的夜巡活動後，有網友專程從台中趕回南投看熱鬧，在拍攝市集及城隍與范將軍、牛將軍全景時都很順利，但要拍范將軍與牛將軍特寫時則螢幕全黑，事後該網友在臉書社團PO出此事，很多網友都強調，范將軍和牛將軍不愛拍照，要拍之前一定要請示過城隍和其神將。

今年有多名想拍照的民眾記得此事，在拍照前都先雙手合十或拿香稟告後才敢拿出相機，而經稟告後順利拍到照片的民眾表示，對人要有禮貌，對神明、神將更不能輕忽，有稟告拍出的照片就張張清晰。

南投市城隍尊神嘉年華，晚間在廟埕舞台有一連串表演，節目由俄羅森巴舞團開場。（記者陳鳳麗攝）

南投市城隍尊神嘉年華，晚間在廟埕舞台有一連串表演，節目由俄羅森巴舞團開場。（記者陳鳳麗攝）

城隍暗訪夜巡前，陣頭和民眾將道路擠得水洩不通。（記者陳鳳麗攝）

城隍暗訪夜巡前，陣頭和民眾將道路擠得水洩不通。（記者陳鳳麗攝）

民眾黨主席柯文哲（左4），由妻子陳佩琪（左3）、縣黨部主委簡千翔（左1）等人陪同下，向配天宮城隍參香祝壽。（記者陳鳳麗攝）

民眾黨主席柯文哲（左4），由妻子陳佩琪（左3）、縣黨部主委簡千翔（左1）等人陪同下，向配天宮城隍參香祝壽。（記者陳鳳麗攝）

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