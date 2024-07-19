新縱貫線來了！東彰快速道路年底貫通 沿線土地暴漲

東彰北延段工程預計今年底完工，圖為完工示意圖。（圖民眾提供）

2024/07/19 20:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕全長28.2公里的彰化縣東彰快速道路分三段開發，中段早在2018年通車，南延段工程預計今年10月完成，北延段也將趕在今年12月底竣工。南、北段都開通後，東彰快速道路將全線貫通，從北到南連成一線。

東彰快速道路銜接台74甲線及台76線等快速公路與高鐵彰化站，使得南彰、北彰之間的交通更加便利，不論是彰化縣內南、北跑來跑去，或是彰化與台中兩縣市往返，30分鐘內車程，省時又便利。

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隨著新道路即將通車，沿線地價早已漲翻天。有民眾多年前看中北延段大村鄉一處街角的法拍地，打算以400萬元現金競標，準備等道路開通後用作店面或出租，但因家人不看好而作罷。隨著北延段工程動工，沿線土地價格飆漲，原本400萬元能買到的地，如今已漲至1千多萬元。該民眾自嘲說，如果當初果斷買下，現在就成了「富婆」。

縣府工務處規劃在今年底前完成南延及北延段工程，明年農曆春節前全線通車。這條新道路將大大紓解省道中山路和山腳路的車流，成為彰化縣東側第1條縱貫線的快速道路，與西側南北向的台61線（西濱快速道路）及台17線（西部濱海公路）並列，形成全縣三條縱貫線的快速道路。

東彰道路南延段工程部分路段從河堤拓寬，再重建河堤，減少徵用民地。（圖縣府提供）

東彰道路南延段工程近尾聲，預計今年10月完工。（記者張聰秋攝）

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