桃園市試辦「共用臨停區」市府園區等19處 7/22起收費

市府園區設置「共用臨停區」，提供復康巴士、長照車、計程車、小貨車及小客貨兩用車臨時停放。（記者謝武雄攝）

2024/07/19 21:48

〔記者謝武雄／桃園報導〕為解決臨時停車位不足問題，桃園市交通局選定市府園區等19處試辦共用臨停區，提供復康巴士、長照車、計程車、小貨車及小客貨兩用車臨時停放，前20分鐘免費臨停，費率則是第1小時40元，第2小時50元，第3小時以後都每小時60元，並自22日起實施收費。

交通局停車管理工程科長巫秀堅表示，桃園市區紅線比例高無法臨停，一直為外界所詬病，故交通局推動「共用臨停區」，選擇較寬廣的道路，保留交叉路口各10公尺之紅線範圍淨空後，設置於各路口轉角處，希望讓民眾習慣轉角第一格就是「共用臨停區」。

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他說，轉角「共用臨停區」可供貨車、復康巴士、長照車停放，故路段要在住宅區並有商業行為，初期選擇長庚醫院附近、龜山區復興一路及文化二、三、五路口共十個地點劃設：年底前會在12個行政區（不含復興）設置轉角「共用臨停區」示範據點。

巫秀堅也提到，另針對現有的303卸貨停車格，年底前會全部改為「共用臨停區」；目前已經完成桃園、中壢9處地點改為「共用臨停區」，其餘294個卸貨停車格，會於年底前陸續改為「共用臨停區」。

交通局長張新福說，「共用臨停區」提供前20分鐘免費臨停，時間足供上下客、貨，後續採累進費率收費，同時以使用者付費方式避免車輛長時間占用，讓共用臨停空間發揮效益最大化，預計22日起實施收費，至於收費時間會視各地段有所不同，並在「共用臨停區」號誌牌上說明清楚。

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