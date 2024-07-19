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阿里山林鐵全線通車 陳駿季：以新景點、新思維帶動觀光

賴清德總統（右一）今由農業部長陳駿季（左一）、嘉義縣長翁章梁（左二）等人陪同搭林鐵福森號視察。（吳明翰提供）

賴清德總統（右一）今由農業部長陳駿季（左一）、嘉義縣長翁章梁（左二）等人陪同搭林鐵福森號視察。（吳明翰提供）

2024/07/19 18:10

〔記者王善嬿／嘉義報導〕阿里山林業鐵路全線通車感恩活動，今天上午在阿里山國家森林遊樂區的阿里山車站舉行，農業部長陳駿季、林業及保育署長林華慶等人陪同賴清德總統搭車視察。陳駿季說，農業部、交通部及文化部正推動計畫，透過林鐵沿線軸帶的地方創生、農村創生，將以新景點、新思維帶動觀光。

陳駿季說，童年時父母親曾帶他到阿里山坐火車看神木，是他很寶貴的記憶，也是許多人珍貴的記憶，阿里山林鐵從林業運輸轉型為觀光產業，傳承百年歷史，更是台灣的觀光動脈。

林華慶說，阿里山林鐵能永續營運的重大轉捩點，是賴清德總統在行政院長任內，核定並於2018年成立阿里山林業鐵路及文化資產管理處，讓世界級的百年鐵路有了專責營管機構，以及清楚的文化資產定位，其後行政院也以前瞻基礎建設計畫經費大力支持。

林華慶說，阿里山林鐵不只復健，配合林業保育署打造阿里山林業文化軸帶，針對沿線場站、歷史空間修復優化，阿里山林業文化園區如製材所等，今年底將完成。

翁章梁說，經歷2009年莫拉克風災和2015年杜鵑颱風的侵襲後，阿里山林鐵全線通車是眾人期待已久盛事，也是國際友人注目焦點，在賴清德總統擔任行政院長期間，協助推動多項重大計畫，改善林鐵沿線景觀、通訊設施，從嘉義市到阿里山的整體計畫前後投入數十億元經費。

翁章梁說，農業部林鐵處用心打造栩悅號、福森號，及經典紅色款的阿里山號，是吸引國際觀光客最大亮點，未來將持續規劃完整遊程，讓阿里山成為台灣旅遊的門面。

賴清德（左三）今由農業部長陳駿季等人陪同到阿里山視察。（嘉義縣政府提供）

賴清德（左三）今由農業部長陳駿季等人陪同到阿里山視察。（嘉義縣政府提供）

賴清德（中）今到阿里山視察，走訪當地廟宇。（嘉義縣政府提供）

賴清德（中）今到阿里山視察，走訪當地廟宇。（嘉義縣政府提供）

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