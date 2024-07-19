今年第1個近台颱風要來了？南水分署提前防汛整備

因應颱風可能來襲，水利署南區水資源分署提前各項防汛整備。（南水分署提供）

2024/07/19 18:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕菲律賓東方海域的熱帶擾動低壓系統，可能形成今年第1個靠近台灣的颱風，水利署南區水資源分署提前進行各項防汛整備、資源盤點，以及相關演練等作業，全面因應。

副分署長林玉祥表示，近期南部屏東地區降雨量不如預期，與往年相較明顯偏少，導致牡丹水庫蓄水率下滑，將持續監控進水與濁度的變化，視實際情況調用林邊溪伏流水，增加供水。

請繼續往下閱讀...

林玉祥說，將透過調度支援，穩定供水，希望有水無災，為恆春半島帶來雨量；也提醒民眾，颱風期間，持續加強住家排水溝渠清理，注意氣象資訊，平時珍惜水資源與節約用水，提前進行防災整備，降低損失，更保障生命安全。

南水分署已提前整備，確保設施於颱風豪雨期間正常運作，也因應風豪雨可能產生的水庫高濁度現象，影響供水，為此有水源備援措施，如伏流水、抗旱水井，以及聯通管等。

林玉祥提到，高屏地區興田伏流水有10萬噸，抗旱水井124口，可取水量約32.1萬噸，也同步保持與各地區自來水公司管理處、農田水利署管理處縱橫向聯繫，跨機關協調合作，確保供水無虞。

水利署已召開防颱整備視訊會議，依美國模式、歐洲模式等氣象預報分析，該熱帶擾動下週有可能成為今年第1個接近台灣的颱風，對於東部與東北部威脅較大，也有後續西南氣流之影響，需提前嚴加整備防範。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法