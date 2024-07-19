視察台鐵邊坡告警系統 李孟諺：卓揆下週五如期搭火車到花蓮

交通部長李孟諺今天到花蓮視察鐵公路交通，由於下週颱風可能有颱風，要求鐵公路做好災前預備。（記者花孟璟攝）

2024/07/19 17:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0403地震後花蓮鐵公路邊坡脆弱，一下雨就土石流，北迴線和仁隧道口上月21日、本月4日分別發生土石流溢流造成列車出軌、巨大落石砸斷鋼軌。下週又有颱風接近台灣，交通部長李孟諺今天到花蓮視察時說，行政院長卓榮泰將如期於26日搭火車到花蓮，他也已要求鐵公路做好災前準備。

0403地震後，行政院長卓榮泰上月22日第二度到花蓮視察時，要求台鐵公司完善邊坡告警系統，並預定下週26日三度到花蓮，且特別安排要搭火車，了解台鐵公司改善進度。交通部長李孟諺今天先行到花蓮視察復建進度，聽取台鐵公司、公路局簡報，也到台鐵花蓮工務段監控室了解人工監看作業。

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李孟諺說，行政院長將於26日搭火車到花蓮，目前台鐵的部分，針對落石告警系統、監視器都進行強化，預計本月22日前將在沿線加裝20組的監視，月底前全部完成，7月中開始安排監視器24小時人工輪班監控，做到即時狀況通知、應變指揮。

蘇花路廊旁邊緊鄰鐵路，公路局、台鐵公司規畫進行「鐵公路聯防」，分別在台9線164.2K（北迴線K56+600）、台9丁65.5K（北迴線K48+500）實施。台鐵局公司指出，0403強震後和平崇德間土石脆弱，本月1日夜間強降雨造成上邊坡崩坍，裸坡高達1200公尺，蓄積大量的碎石細料，一下雨就發生土石流，鐵公路聯防內容包括增設即時影像CCTV監視器、土石流告警監測系統（招標中），鐵公路影像、告警系統資訊為鐵、公路共享使用。

台鐵指出，大清水鐵路橋涵洞已於上週五、六全部清淤完畢，接續公路往上邊坡清運；公路局也說，公路下方有3個高寬各約5公尺大型箱涵，清運後上游導流做好，土石流就會往海上宣洩。

因應颱風下週有可能襲台，公路局說，目前包括空貨櫃、12公尺長戰備鋼梁已從南部運到花蓮途中，萬一強降雨造成路基缺口、落石災害等災情，即可第一時間補給並搶修，並於下週一颱風成形前，先把土石流可能流經路徑清空，減少致災可能。

在台8線中橫公路183K+600福德祠段邊坡復建工程現場，李孟諺指示，台8線共有6處的邊坡工程預計今年底完工，年底前，長春祠以東路段可修復，目前看起來進度順利，甚至有超前，原定10月完工的福德祠邊坡工程，可提前在8月中旬完工；至於新建明隧道4處，預計2026年底完成。

李孟諺說，目前太魯閣國家公園也加緊修復中，希望在今年底前國家公園的遊憩區能有局部開放，對花蓮的觀光才能夠有所幫助。

交通部長李孟諺（中）表示，過去不曾發生過溪流土石流漫溢到軌道上，造成列車出軌，這次已進行清淤、也將做好預警系統。（台鐵局提供）

交通部長李孟諺（右）視察台鐵北迴線改善，台鐵公司董事長杜微（左）說明鐵公路聯防計畫。（台鐵局提供）

台8線中橫公路183K+600福德祠段邊坡復建工程，預計八月中旬提前完工。（記者花孟璟攝）

交通部長李孟諺（中左）、立委沈伯洋（中右）、立委鄭天財（中左二）等到台九丁大清水段視察北迴線改善及落石告警系統。（台鐵局提供）

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