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馬公夏日童樂趴 8月3日開園

馬公市夏日同樂趴，引進大型水上活動。（馬公市公所提供）

馬公市夏日同樂趴，引進大型水上活動。（馬公市公所提供）

2024/07/19 17:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕炎炎夏日何處去？馬公市公所為了讓孩子們度過一個充實歡樂的暑假，將於8月3日至25日舉辦「馬公夏日童樂趴」活動。地點選在馬公市新店路與永祿街交會口草地，屆時馬公市公所後方的綠地將變身為各種大型氣墊遊戲樂園，提供兒童免費遊玩，並有美食攤位和市集供市民朋友逛逛。

活動將於8月3日（星期六）下午3點30分開園，每日開放時間為下午3點30分至晚上9點30分。園區內設有8大主題氣墊遊樂設施，包括20米巨無霸黃色大球池、巨無霸太空基地氣墊樂園、運動體能樂園、海盜船親子樂園、玉米田迷宮探險樂園，以及專為消暑設計的水樂園（氣墊水滑梯、親子戲水池與水上步行球）。每週六晚上7點至8點30分，還有舞台表演節目。

馬公市長黃健忠表示，感謝馬公市民代表會的大力支持，通過墊付案經費讓市政團隊如期推動這一活動，實現「馬公市就是我的遊樂園！」的願景。黃健忠強調，馬公市的青青草地將變成水樂園、水滑梯、氣墊王國樂園，不僅是孩子們的夢想，更是澎湖孩子們可以實現的夏日玩水回憶。

馬公市公所提醒，活動期間的8月5日、8月12日、8月19日3天為清消日，園區將暫停開放。此園區內的氣墊遊戲分為3種模式：「排隊入場」項目如大球池、水上步行球；「索票項目」包括運動體能樂園、海盜船親子樂園、巨無霸太空基地氣墊樂園；「自由進出」項目則有水滑梯水樂園、親子戲水池和玉米田迷宮探險樂園。

炎炎夏日何處去？馬公夏日童樂會提供最佳選擇。（馬公市公所提供）

炎炎夏日何處去？馬公夏日童樂會提供最佳選擇。（馬公市公所提供）

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