陪學子過暑假 嘉市「科學168教育博覽會」開跑

邁入20週年的嘉市「科學168教育博覽會」今天開幕，市長黃敏惠（前排左二）與學子共同體驗科學魅力。（記者丁偉杰攝）

2024/07/19 16:51

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕邁入20週年的嘉義市暑期科學盛會「科學168教育博覽會」，今天在港坪體育館熱鬧開幕，活動為期5天，以「科學樂在嘉 創意無限＋²⁰」為主題，結合永續與科技，陪伴學子度過充實暑假。

市長黃敏惠、教育部國民及學前教育署長彭富源等人出席開幕活動，現場由「清華AI樂團」與AI共同協演，由清華大學樂手與虛擬樂手同台演出、默契合奏，展現科技與古典音樂完美結合。

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隨後代表嘉市的吉祥物「大白熊」與YouTube頻道百萬訂閱e特別嘉賓「台灣吧 黑啤」及嘉義在地青年「百萬實驗型Youtuber 胡子」一同以科學即魔法的概念，揭開魔法書，為活動拉開序曲。

黃敏惠表示，科學168由原先只是各校老師帶著學生動手玩科普，發展至今邁入20週年，結合定向越野、樹攀體驗、慈濟環保車、科教巡迴車等資源，並網羅全國科學教育資源，邀請全國大專院校、高中職、科教場館及民間單位，共同為學子打造充滿啟發與驚奇的科學之旅，成為全國科普盛事。

彭富源說，科學168在過程中看見科學教育為學子帶來「三個好」，首先是「對孩子好」，讓孩子透過樹攀、動手玩等活動，以五感學習，培養帶得走的能力，其次是「對爸媽好」，親子共同動手做，寓教於樂，更為暑假增添有意義的學習場域，這正是「對嘉義市好、對台灣更好」的展現。

市府教育處長郭添財表示，科學168今天起至23日在港坪體育館、風雨球場及港坪國小同步登場，包含4大主題特展、3項科學競賽、31攤科學闖關、112場次科普教室等活動，還有20週年限定版綠色市集及20公尺的巨型紙迷宮，活動精彩，不容錯過。

邁入20週年的嘉市「科學168教育博覽會」，今天在港坪體育館熱鬧開幕。（記者丁偉杰攝）

嘉市科學168邁入20週年，推出限定版的20公尺巨型紙迷宮。（記者丁偉杰攝）

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