台南七股龍山宮小英賀匾揭匾 見證圓醮

台南市七股龍山宮為總統蔡英文任內所賜的「澤溥群生」揭匾，並發表建醮成果紀念專輯新書，為龍山宮癸卯年建醮留下圓滿見證。（記者楊金城攝）

2024/07/19 15:37

〔記者楊金城／台南報導〕台南市七股龍山宮去年11月完成暌違46年的第三次建醮大典，今天（19日）為總統蔡英文任內所賜的「澤溥群生」、泉州富美宮回贈「共扶神威」匾額暨建醮紀念龍龜碑文揭匾，並發表建醮成果紀念專輯新書，為龍山宮癸卯年「五朝祈安清醮暨水醮火醮」留下圓滿見證。

七股龍山宮主祀池府千歲，廟史至今有178年，是龍山當地漁民信仰中心，去年11月龍山宮在重建大廟90年後，睽違46年再舉辦建醮大典。

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蔡英文所賜墨寶「澤溥群生」做成匾額，今天由廟方舉辦聯合掛匾、揭碑、建醮紀念專輯發表，歷史性的一刻吸引鄉親觀禮，包括龍山宮主委王崑隆、民進黨宗教委員會總召集人余政憲、台南市民政局局長姜淋煌、立委陳亭妃、七股區長李佳隆等人出席。

王崑隆說，去年初以感恩回饋之心回故鄉接下龍山宮主委、建醮委員會主委職務，感謝委員會、五大會首、王爺斗首、龍山宮7大柱姓氏代表、信眾齊心戮力才能完成醮典。

龍山宮委員、龍山里里長王文財指出，建醮科儀期間，預測颱風來勢洶洶，池府王爺已指示順延五大醮壇安座之良辰吉日，多數安然度過，只有主會首醮壇仍受強風吹倒，但在全力修復後順利如期舉辦，而請水儀式時，海上突現「金色王船」的吉兆如有神助，都為龍山宮癸卯年建醮添上神話傳奇，全收錄在紀念專輯一書中。

王崑隆說，建醮收到各方信眾贊助約4300萬元，圓醮後節餘600多萬元，他完成階段性任務，移交給龍山宫管委會，將在10月22至24日舉辦靈寶週年圓醮祈安芳醮。

龍山宮總幹事陳順豐表示，在廟庭廣場右側新立1座建醮紀念的九龍之子贔屭銘文石碑，碑文刻上贊助醮典的1千多位信眾姓名，將建醮盛事流傳下去。

台南七股龍山宮建醮紀念龍龜碑文揭碑。（記者楊金城攝）

台南七股龍山宮建醮紀念龍龜碑文揭碑。（記者楊金城攝）

台南七股龍山宮主委王崑隆（右）與龍山宮委員、龍山里里長王文財（左）展示龍山宮癸卯年建醮紀念專輯新書，也為前總統蔡英文致贈的墨寶「澤溥群生」（上方）揭匾。（記者楊金城攝）

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