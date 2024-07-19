數發部每天揪萬則詐騙廣告 林宜敬：要縮短平台下架時間

資安院沙崙服務基地進行政府系統網路的攻防演練。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/19 16:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕AI生成已帶來新型詐騙威脅，數位發展部（數發部）政務次長林宜敬今天表示，以AI技術防制AI詐騙，快速識別且提前預測，遏止AI在網路蔓延與擴散，刻不容緩，國家資通安全研究院每天能揪出萬則詐騙廣告、訊息，如何透過自動化系統，與平台業者程式對程式進行通報，以縮短詐騙廣告、訊息的下架時間，相當重要。

林宜敬今天到台南歸仁的資安院沙崙院區視導，強調數發部全力打詐，運用先進科技手段多管齊下，透過自動化，也希望能加速仿冒名人手法的身份驗證，縮短不實訊息、廣告的下架時間。

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AI技術可偽造文字、影音、圖像，也能提供強大的檢測與過濾工具，有效識別並清除機器人帳號，數位發展部全力以赴，推動成為打詐新利器。

林宜敬也提及主權AI的議題，政府正持續努力，也有資助相關的開發計畫，藉由大型模組、程式的密集訓練，讓繁體中文能力更好，產生的回答也符合台灣的觀點與需要。

林宜敬還參觀院區的政府系統網路攻防演練，確保機關可以事前針對網認、驗證機制的失效，以及駭客入侵、不安全組態設定等進行修補，具備緊急應變、協調管控與恢復等能力。

林宜敬也視察所展示的「智慧物聯網」、「關鍵基礎設施」，以及「智慧製造」等資安情境主題，了解系統遭駭，或被惡意程式攻擊的應變，還有協助工控業者找出存在於廠區內部的可疑網路行為等，有效提升國家整體數位安全防護能力。

資安院副院長林盈達指出，面對詐騙廣告，團隊用AI對抗AI，根據偵測，目前有投放過詐騙廣告的粉專帳號大約1.6萬個，隨機取其中1000個來比對可發現特徵類似、但尚未投放過詐騙廣告的粉專帳號大約10萬個。

林盈達推估在1.6萬個出面投放過詐騙廣告帳號背後還有160萬個帳號可以發派使用，稱之「百萬機器人大軍」一點也不誇張，資安院揪出這些帳戶每天投放5000到1萬則只存活1、2天的詐騙廣告，並營造群眾多樣性與熱度，還會利用同溫層免費傳播。

林盈達說，末端清掃策略只能對詐騙廣告下架，但也要有夠快的自動化系體，才可處理每天成千上萬則訊息，不太可能去處理160萬的機器人帳號，因此源頭打擊更顯重要。

林盈達認為，在粉專帳號投放廣告時，廣告代理商也要進行第2層的粉專帳號或真實帳號驗證機制，不能只有平台業者對廣告代理商做第1層的驗證，通過立院三讀的打詐新法，已經賦予上述策略的法律工具。

資安院數位訊息組經理江禹賢經理提到，數位產業署委託資安院研發「詐騙關鍵字提取、資料探勘深化、訊息溯源」等系列打詐技術，透過結合大數據分析、人工智慧與機器學習等各項前瞻技術，能有效協助相關單位快速識別、分析潛在詐騙威脅。

數位發展部政務次長林宜敬（左2）視察資安院沙崙服務基地。（記者吳俊鋒攝）

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