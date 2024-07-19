雙北4議員辦首都圈市政體驗營 23場吸引近800學童參與

4位議員到台北士林郭元益與孩子們體驗製餅。（新北市議員顏蔚慈提供）

2024/07/19 15:24

〔記者羅國嘉／新北報導〕趁暑假帶孩童參訪公私部門！台北市議員鍾佩玲、林亮君與新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈攜手舉辦首都圈市政體驗營，為期2週的活動，共舉辦23場吸引近800位學童參與。4位議員期盼透過市政體驗營讓雙北學童保持好奇心，了解城市的歷史與文化，未來也將持續辦理相關活動，帶大家探索對城市關懷的無限可能。

顏蔚慈指出，蘆洲是眾人熟知的神將故鄉，但大家可能不知道與神將一起出巡的還有百年歷史的樂樂樂軒社。孩子們體驗北管演奏，不只對腳下這片土地有更深刻的認識，也種下關注多元文化的種子。

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戴瑋姍說，新北市擁有豐富多元的文化底蘊，這次特別帶小朋友參訪日治時期興建的板橋放送所，該古蹟已轉變為現代劇場的創作基地，啟發孩子們對歷史的繼往開來的想像。

鍾佩玲分享，去年暑假自己辦理首都圈市政體驗營，收獲大小朋友好評，今年邀請雙北議員共同舉辦，規劃各區別去特色的文化體驗，希望讓孩子們度過充實難忘的夏天。像在士林就有飄香一個多世紀的郭元益，讓孩子們體驗製餅過程並聽師傅分享台灣糕餅文化，了解每一份好滋味背後的不懈堅持。

林亮君表示，大同區的小紅厝博物館是全球唯一以月經為主題的博物館，帶大家一起了解關於月經的知識，期待打造不分性別與年齡的月經友善環境。

新北市議員顏蔚慈表示，讓孩子們體驗北管演奏，不只對腳下這片土地有更深刻的認識，也種下關注多元文化的種子。（新北市議員顏蔚慈提供）

台北市議員鍾佩玲、林亮君與新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈攜手舉辦首都圈市政體驗營，為期2週的活動，共舉辦23場吸引近800位學童參與。（新北市議員顏蔚慈提供）

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