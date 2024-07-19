為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

雙北4議員辦首都圈市政體驗營 23場吸引近800學童參與

4位議員到台北士林郭元益與孩子們體驗製餅。（新北市議員顏蔚慈提供）

4位議員到台北士林郭元益與孩子們體驗製餅。（新北市議員顏蔚慈提供）

2024/07/19 15:24

〔記者羅國嘉／新北報導〕趁暑假帶孩童參訪公私部門！台北市議員鍾佩玲、林亮君與新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈攜手舉辦首都圈市政體驗營，為期2週的活動，共舉辦23場吸引近800位學童參與。4位議員期盼透過市政體驗營讓雙北學童保持好奇心，了解城市的歷史與文化，未來也將持續辦理相關活動，帶大家探索對城市關懷的無限可能。

顏蔚慈指出，蘆洲是眾人熟知的神將故鄉，但大家可能不知道與神將一起出巡的還有百年歷史的樂樂樂軒社。孩子們體驗北管演奏，不只對腳下這片土地有更深刻的認識，也種下關注多元文化的種子。

戴瑋姍說，新北市擁有豐富多元的文化底蘊，這次特別帶小朋友參訪日治時期興建的板橋放送所，該古蹟已轉變為現代劇場的創作基地，啟發孩子們對歷史的繼往開來的想像。

鍾佩玲分享，去年暑假自己辦理首都圈市政體驗營，收獲大小朋友好評，今年邀請雙北議員共同舉辦，規劃各區別去特色的文化體驗，希望讓孩子們度過充實難忘的夏天。像在士林就有飄香一個多世紀的郭元益，讓孩子們體驗製餅過程並聽師傅分享台灣糕餅文化，了解每一份好滋味背後的不懈堅持。

林亮君表示，大同區的小紅厝博物館是全球唯一以月經為主題的博物館，帶大家一起了解關於月經的知識，期待打造不分性別與年齡的月經友善環境。

新北市議員顏蔚慈表示，讓孩子們體驗北管演奏，不只對腳下這片土地有更深刻的認識，也種下關注多元文化的種子。（新北市議員顏蔚慈提供）

新北市議員顏蔚慈表示，讓孩子們體驗北管演奏，不只對腳下這片土地有更深刻的認識，也種下關注多元文化的種子。（新北市議員顏蔚慈提供）

台北市議員鍾佩玲、林亮君與新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈攜手舉辦首都圈市政體驗營，為期2週的活動，共舉辦23場吸引近800位學童參與。（新北市議員顏蔚慈提供）

台北市議員鍾佩玲、林亮君與新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈攜手舉辦首都圈市政體驗營，為期2週的活動，共舉辦23場吸引近800位學童參與。（新北市議員顏蔚慈提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
小小警察體驗營 武術射擊大作戰
2016/08/14 06:00

小小警察體驗營 武術射擊大作戰
都發局、文化局天天吵？ 柯P：一起吃飯會消化不良
2015/08/21 17:18

都發局、文化局天天吵？ 柯P：一起吃飯會消化不良

跟著AI大廠走 南科卓越城自備68萬起
台大醫學生連8問 柯文哲笑回：「小孩子」不要有太多問題
2022/08/31 17:48

台大醫學生連8問 柯文哲笑回：「小孩子」不要有太多問題
柯文哲：調整公車路網涉及太多利益，只有我能解決
2015/08/21 17:18

柯文哲：調整公車路網涉及太多利益，只有我能解決

桃園市政特區頂級A辦新聚落 NFC環球經貿中心企業新門面首選
當市長三年半 柯P吐露心聲：很難適應
2018/07/19 17:35

當市長三年半 柯P吐露心聲：很難適應
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播