台大醫學生連8問 柯文哲笑回：「小孩子」不要有太多問題

台北市長柯文哲出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂―2022暑期市政體驗營」。（台北市政府提供）

2022/08/31 17:48

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今（31）日下午出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂―2022暑期市政體驗營」，學生反映自殺率逐漸升高的情形，柯文哲指出，現在不婚人口多，沒有家庭對國家是很大壓力，還說自殺其實是有病，須吃藥，現在自殺是北市火災重要原因，不曉得為什麼自焚的（人）很多。

台北市政府舉辦「嗡嗡嗡市政小蜜蜂―2022暑期市政體驗營」，從柯文哲上任開始舉辦迄今，每年安排國中、小學及高中生、大學生到市府機關見習，結束後與柯進行座談分享心得。今日輪到大專院校組，就讀台大醫學系3年級學生一口氣提問自殺防治、能源政策、青年就業、性別平等及婦女職場霸凌等8個問題，讓柯文哲笑說，「小孩子」不要有太多問題。

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該學生說，她見習參訪衛生局心理衛生中心，發現北市及各縣市自殺率都有逐漸提高，應透過預防勝於治療方式，減少心理及生活焦慮，改變心理健康。柯文哲直白說，自殺其實算是真的有病，有憂鬱症或焦慮症，但有時要考量醫療體系的成本效益。

柯文哲指出，目前國中小、高中階段，有導師、校內輔導室轉介到精神專科醫師，是比較沒問題，但大學因不屬於北市府管轄，不清楚制度，至於出社會的人是比較麻煩，他提到這次疫情市府重新檢討社會安全網，為什麼現在要鼓勵年輕人結婚，他發現國家跟個人之間完全沒緩衝地帶。

柯文哲說，1/3人口沒結婚、又有少子化，「有一天生病沒人照顧你，社會局派人照顧也很麻煩」，如果要靠里長跟里幹事，負責一整個里不是那麼容易，所以沒有家庭對國家是很大壓力、難照顧，很多自殺其實是有病，藥給他吃一吃就好了，「現在自殺是台北市火災重要原因，不曉得為什麼自焚的很多。」

至於青年求職，柯文哲表示，台北市平均失業率比全台灣低，但20至29歲高很多，目前勞動局進行一個計畫，在高職跟大學階段引進企業、建立實習機會。台大醫學系為什麼失業很少，因為3、4年級到醫院去晃 ，要去哪一科或哪家醫學中心或區域醫院，有很長時間在摸索，畢業就可以就業。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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