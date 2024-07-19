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搭阿里山林鐵「福森號」 賴清德大推：阿里山將再創百年榮景

阿里山車站站長廖遠橋（右）代表贈送賴清德（中）福森號、栩悅號超微型積木。（記者王善嬿攝）

阿里山車站站長廖遠橋（右）代表贈送賴清德（中）福森號、栩悅號超微型積木。（記者王善嬿攝）

2024/07/19 13:48

〔記者王善嬿／嘉義報導〕睽違15年，阿里山林業鐵路今年7月6日全線通車，阿里山林業鐵路及文化資產管理處在阿里山車站舉行感恩活動，賴清德總統出席慰勉修復過程中貢獻心力的相關人員，並自阿里山車站搭乘「福森號」檜木列車到祝山車站視察。賴清德表示，未來政府續推「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫」，阿里山要繼續發展，帶動地方繁榮。

賴清德、農業部長陳駿季、林業及自然保育署長林華慶、阿里山林鐵及文資處長黃妙修、嘉義縣長翁章梁等人今與會，現場播放姊妹鐵道對於阿里山林鐵全線通車的祝福，許多遊客看見賴清德現身十分驚喜，高喊「總統好」，賴清德搭車前親切與鄉親合照。

賴清德致詞表示，感謝中央、地方所有參與修復阿里山林鐵的每個人的共同努力，讓百年歷史、享譽全世界的林鐵通車。

賴清德說，阿里山風景漂亮、氣溫20幾度，涼爽宜人，他小時候雖無法搭乘阿里山小火車，但早聽過阿里山盛名，阿里山的姑娘美如水，阿里山的少年強又壯，從小對那里山充滿了憧憬，國外姊妹鐵道代表此次對全線通車的稱讚及祝福，代表阿里山鐵路是國際級的，歡迎旅遊業者把外國遊客帶來阿里山。

賴清德表示，擔任行政院長時，他曾到嘉市林業文化園區看歷史建築，聽取簡報後認為林鐵要全力修復，過去修復時「有一站、無一站」，碰到許多困難，當時政務委員張景森負責前瞻計畫經費分配工作，他也交代要鼎力支持，並提出3點要求，第一點做到安全第一，因有段期間常聽到火車出軌、故障等意外；第二點要全線通車，如今遊客很高興能搭台鐵到嘉義車站，再搭林鐵到北門、阿里山、祝山，走一趟完整鐵道之旅；第三，要將阿里山文化融在鐵道裡面，將各種旅遊需求面貌都放一起。

賴清德說，當時與時任的嘉義市長涂醒哲分享，文化是民族的靈魂，也是一個家的根本，文化非常重要、不僅要保存、發揚光大，還要有創意產業；此外，嘉義縣市要發展文化觀光產業，以故宮南院、鐵道、阿里山為3大重點。

賴清德說，阿里山要繼續建設，政府續推「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫」，要持續推動發揮效益，讓嘉義縣市文化觀光有很好的發展，幫台灣吸引外國觀光客。

遊客看到總統賴清德搭乘阿里山林鐵火車，紛紛拿手機搶拍。（記者王善嬿攝）

遊客看到總統賴清德搭乘阿里山林鐵火車，紛紛拿手機搶拍。（記者王善嬿攝）

阿里山林業鐵路全線通車感恩活動今天在阿里山車站舉行，現場播放各國姊妹鐵道祝福。（記者王善嬿攝）

阿里山林業鐵路全線通車感恩活動今天在阿里山車站舉行，現場播放各國姊妹鐵道祝福。（記者王善嬿攝）

賴清德總統（左）今出席阿里山林鐵全線通車感恩活動，頒發感恩狀慰勉有功人員。（記者王善嬿攝）

賴清德總統（左）今出席阿里山林鐵全線通車感恩活動，頒發感恩狀慰勉有功人員。（記者王善嬿攝）

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