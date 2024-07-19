佛陀紀念館環境教育設施場所揭牌 彭啟明：推動環保新文化運動

彭啟明（前排左3）與陳其邁（前排左2）、心保和尚（前排右3）等人共人揭牌。（記者李惠洲攝）

2024/07/19 13:29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕環境部今（19）日於佛光山舉行佛陀紀念館環境教育設施場所揭牌，部長彭啟明提倡每個人從生活上減碳，他說看了垃圾山有感，生活環保要從很小地方落實，回到星雲大師「環保與心保」理念，要做好環保須從心裏一點一滴去做，因此他將推動環保新文化運動，因為這跟減碳連結在一起。

佛陀紀念館今年4月23日取得環境部環境教育設施場所認證，今天由彭啟明與佛光山住持心保和尚、市長陳其邁等人共同揭牌；雙方攜手合作「綠色新世代 生活微塵中的環保奇蹟」常設展同步開展，內容從食、衣、住、行、育樂及購物六大層面，引導民眾實踐生活環保，展期至2025年11月30日。

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彭啟明表示，每個人從食、衣、住、行、育樂與購物去做減碳生活，就可以減碳許多，他說，全國垃圾山有50餘座，還不到百嶽，有人要他「愚公移山」，他去看了後發現沒有分類好，廚餘一大堆，很多資源可以回收再利用都沒有做。

他說，生活環保從很小地方落實，小朋友做得最好，人大了就忘光光，要做好環保須從心理一點一滴去做，回到2、30年前大家願意垃圾分類簡單程序，環境部將推動環保新文化運動，大家生活上一點小改變，對國家淨零與環境脈動有幫助。

陳其邁致詞時幽默地說，佛光山強調由心而生、自動自發，慢慢改變生活，讓生活更加環保，高市府則是「強迫」，他要求每位局處首長都要上淨零課程，還得拿到5張證照，如今自己也拿到一張碳足跡證照，他說，佛光山走得比高市府還快，感佩佛光山推動淨零及環境努力，並提供好的教育場域。

環境部與佛光山攜手合作的「綠色新世代 生活微塵中的環保奇蹟」常設展開展。（記者李惠洲攝）

展覽從食、衣、住、行、育樂及購物六大層面，引導民眾減碳生活。（記者李惠洲攝）

「綠色新世代」展覽倡議減碳生活。（記者李惠洲攝）

「綠色新世代」展覽倡議從大生活面向減碳。（記者李惠洲攝）

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