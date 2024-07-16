新北環境季15萬人響應 綠色旅遊團全程減碳、暢遊環教場所
2024/07/16 17:07
〔記者陳奕劭／新北報導〕「2024新北環境季」活動於6月結束，新北市環保局以「i學習」、「i探索」、「i遊玩」三大主題，串聯新北市各局處及環境教育設施場所近百項環境教育活動，總計15萬人響應，一起用行動減塑愛地球。
環保局表示，新北市舉辦環境季，經濟發展局推出「爸爸去哪裡─與爸爸的能源小旅行」，家長帶著孩子參訪「電幻一號所」再生能源展館；鶯歌陶瓷博物館的「DIY主題課程─自然野趣的小怪獸」體驗，小朋友透過自然界媒材來玩創意遊戲，這些豐富多元的活動都是「2024新北環境季」的精彩片段。
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環保局今年推出「環遊新北就醬玩」綠色旅遊路線，邀請企業福委會與學校走訪新北市環境教育設施場所，安排於環保餐廳用餐，活動全程搭遊覽車，不使用一次性餐具，希望透過綠色旅遊體驗，鼓勵企業與學校未來以綠色旅遊精神規劃出遊，三梯次的綠色旅遊團共邀請到21間企業、13間學校參與。
環保局將陸續推出更多綠色旅遊建議路線，鼓勵企業、學校或是個人旅遊參考，也呼籲民眾減少使用一次用產品、落實源頭減量，一起用行動打造美好的永續家園。