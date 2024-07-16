新北環境季15萬人響應 綠色旅遊團全程減碳、暢遊環教場所

2024新北環境季綠色旅遊團於阿里磅生態休閒農場遊玩，活動全程搭遊覽車，不使用一次性餐具。（新北市環保局提供）

2024/07/16 17:07

〔記者陳奕劭／新北報導〕「2024新北環境季」活動於6月結束，新北市環保局以「i學習」、「i探索」、「i遊玩」三大主題，串聯新北市各局處及環境教育設施場所近百項環境教育活動，總計15萬人響應，一起用行動減塑愛地球。

環保局表示，新北市舉辦環境季，經濟發展局推出「爸爸去哪裡─與爸爸的能源小旅行」，家長帶著孩子參訪「電幻一號所」再生能源展館；鶯歌陶瓷博物館的「DIY主題課程─自然野趣的小怪獸」體驗，小朋友透過自然界媒材來玩創意遊戲，這些豐富多元的活動都是「2024新北環境季」的精彩片段。

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環保局今年推出「環遊新北就醬玩」綠色旅遊路線，邀請企業福委會與學校走訪新北市環境教育設施場所，安排於環保餐廳用餐，活動全程搭遊覽車，不使用一次性餐具，希望透過綠色旅遊體驗，鼓勵企業與學校未來以綠色旅遊精神規劃出遊，三梯次的綠色旅遊團共邀請到21間企業、13間學校參與。

環保局將陸續推出更多綠色旅遊建議路線，鼓勵企業、學校或是個人旅遊參考，也呼籲民眾減少使用一次用產品、落實源頭減量，一起用行動打造美好的永續家園。

2024新北環境季邀請企業福委會及學校單位實際參與綠色旅遊體驗，活動全程搭遊覽車，不使用一次性餐具。（新北市環保局提供）

2024環境季期間，環保局帶領企業福委會及學校單位代表走訪新北市環境教育設施場所體驗。（新北市環保局提供）

民眾參與新北市經發局「爸爸去哪裡-能源小旅行」環境季活動，戴上體驗裝置玩得不亦樂乎。（新北市環保局提供）

新北市舉辦環境季，民眾參與新北市客家文化園區環境季活動。（新北市環保局提供）

環保局今年推出「環遊新北就醬玩」綠色旅遊路線，民眾參與新北市新店文山農場環境季活動。（新北市環保局提供）

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