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高雄港過港隧道導入「高壓細水霧消防設備」 提升防救災能量

高雄港過港隧道是全國唯一海底隧道，將導入「高壓細水霧消防設備」以提升防救災能量。（臺灣港務公司提供）

高雄港過港隧道是全國唯一海底隧道，將導入「高壓細水霧消防設備」以提升防救災能量。（臺灣港務公司提供）

2024/07/19 10:37

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港過港隧道通車迄今已經40年，為提升防救災能量，臺灣港務公司斥資5.5億元，首創隧道導入「高壓細水霧消防設備」，可於偵測到火源時在3分鐘內啟動噴灑細水霧，爭取救援時效及維護救災人員安全。

過港隧道是全國首座也是唯一的海底隧道，位於海平面底下約15公尺，全長1550公尺，為連結高雄市前鎮區與旗津區唯一的聯絡道路，每日通行車輛高達約8000輛。

臺灣港務公司指出，過港隧道自1981年5月開始興建，於1984年5月18日完工通車，為提升行車安全，自2014年起已陸續更新隧道照明設備、交通監控設備、防蝕系統、通風系統等設備，並辦理結構變位監測、結構縫隙補強、中隔牆逃生門彩繪標示及伸縮縫平整化等作業。

港務公司今年斥資5.5億元，首創隧道導入「高壓細水霧消防設備」，可於隧道內偵測到火源時在3分鐘內啟動噴灑細水霧（粒徑<1公厘，4公升/分鐘.平方公尺），較一般灑水系統額外具因應電器、油類火災能力，有效降低火場溫度，避免因熱失控及火勢影響隧道結構安全，該工程預計於2026年10月完工。

港務公司表示，未來還將陸續完成交通監控系統升級、高低壓電源設備改善、限高架設備改善及危險品車輛辨識等改善工作。

過港隧道管理中心。（臺灣港務公司提供）

過港隧道管理中心。（臺灣港務公司提供）

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