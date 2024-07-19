嘉市大天宮展出「瓶中建築師」許煌烟遺作 背後感人故事曝光

「遊學太子爺」近日駐駕嘉市大天宮，首次與許煌烟遺作展出，讓民眾一窺國寶級工藝品背後故事。（記者丁偉杰攝）

2024/07/19 08:31

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕已故南投魚池鄉「國寶」、人稱「瓶中建築師」許煌烟生前感念由民俗專家廖大乙遊學團隊奉祀「遊學太子爺」遊歷全台駐廟勸善，便割愛將生前創作逾百件竹籤黏貼作品捐出獻神。近日，遊學太子爺駐駕嘉義市大天宮（五穀王廟），首次與許煌烟遺作展出，讓民眾一窺國寶級工藝品背後故事。

許煌烟今年初辭世，享壽88歲，他生前逾百件作品，經子女擲筊請示後，決定捐獻「遊學太子爺」，由廖大乙代為保管展示，並遵照其生前秉持非賣品、免費觀賞理念，讓更多人認識「瓶中建築」，及其堅持不懈的創作精神。

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廖大乙說，許煌烟早年從事營造工程，經歷921地震後，逢人生低潮，在好友鼓勵下，以營造建築經驗，挑戰瓶中建築創作，20多年創作生涯，將台北101、高雄85大樓等台灣代表性建築「收服」至瓶口直徑不到2公分的玻璃瓶，展現精湛的竹籤黏貼技法。

許煌烟辭世後，廖大乙感嘆「國內工藝美術領域少了一個國寶」，為傳揚許的精神，近日「遊學太子爺」駐駕大天宮，並首次與許的3件遺作《台北101》、《高雄85大樓》「南北最高樓」及牌匾《縱橫天下》展出。

這也是大天宮首度結合美學藝術，展出本土工藝家遺作，從事裝潢設計的該廟首席副顧問高顯貴特地加裝保護罩來保護作品，不少信眾得知後，到廟內觀賞，對於作品巧奪天工，莫不嘖嘖稱奇。

廖大乙表示，「遊學太子爺」40多年來遊歷全台1110間廟，提倡「信仰是習性、談錢非宗教」宣揚不募款等理念，此次為傳揚許煌烟精神，特地打造9面純金金牌，讓來廟祈福的民眾摸彩帶回家。

大天宮董事長鄭明山說，廟將神農、伏羲、軒轅共祀，為全台唯一合祀三皇聖帝的廟宇，創建300多年來見證嘉義地區歷史發展；廟方在國曆9月28日甲辰年萬緣禮斗法會之前，展示許煌烟遺愛人間作品，讓大家看見台灣生命力，凡參與拜斗信眾，即可參加金牌摸彩。

已故「瓶中建築師」許煌烟（左）兩年前為感念「遊學太子爺」全台駐駕勸善，致贈瓶中牌匾「縱橫天下」，由民俗專家廖大乙（右）代表接受。（資料照）

「瓶中建築師」許煌烟遺作《台北101》正在嘉市大天宮展出。（記者丁偉杰攝）

嘉市大天宮董事長鄭明山（右）與民俗專家廖大乙（左）一同為「遊學太子爺」戴上9面純金金牌，金牌將讓來廟祈福的民眾摸彩帶回家。（記者丁偉杰攝）

為傳揚許煌烟精神，民俗專家廖大乙特地打造9面純金金牌讓來廟祈福的民眾摸彩帶回家。（記者丁偉杰攝）

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