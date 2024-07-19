南圓山的秘密！總統套房「衣櫃密室」曝光
〔記者李惠洲／高雄報導〕已有67年歷史的高雄圓山飯店，民國46年一開始在愛河邊開設，直到民國60年才遷建至高雄鳥松的澄清湖畔，台北圓山的「秘密滑梯道」早已曝光，而高雄圓山飯店則有一間蔣家時代的總統套房，裡面有著鮮少人知的「衣櫃密室」，它就位在當年總統套房裡頭的一組衣櫥裡，當時設計用來讓國家元首遇到緊急避難時使用，至今擺設依舊維持相當完整，近期也對外曝光。
走進高雄圓山飯店的二樓，來到一間「秘境餐酒館」內，而這間「秘境餐酒館」就是當時蔣家時代的總統套房所改建，過去這裡曾改為會議室，後來搖身一變成為餐酒館，這是間結合中式、義式與法式的餐酒館，裡頭還保有當時的元首餐與夫人餐，內部裝潢相當典雅華麗，大落地窗面向澄清湖畔，讓人體驗元首房間獨享湖光景色之美景心境。
請繼續往下閱讀...
很難想像在這間復古搭配優雅氛圍的餐酒館內，竟然有一間「衣櫃裡的密室」；透過導覽來到一組木製衣櫃前，一打開可以看到衣櫃後方有著細微的縫隙，據早期老員工表示，這間套房內有很多衣櫃，但就只有這組衣櫃有暗門，而暗門當時還是用按壓式去開啟，現在則已改成轉手門把。
輕輕推開衣櫃裡的密室，映入眼簾的是一間狹長型的走道，空間不大，但牆面四周卻鋪了滿滿的隔音板，裡頭則擺飾著當時總統套房內使用過的床頭櫃、座椅、抽屜櫃收音機、梳妝台以及青銅保溫冰桶與銅雕檯燈，這些都是當時蔣家時代遺留下來的，密室上方還保有通風管線，空氣相當流通，關起門來幾乎聽不到任何聲音，很難想像這樣的空間曾是元首緊急避難使用，也讓南北兩地的圓山飯店更添神秘色彩。
由於這間「消失的密室」內部空間狹小，加上又是歷史文化展示，基本上來「秘境餐酒館」用餐是無法直接參觀，民眾必須透過報名「探索 ‧ 圓山」的文化導覽行程才可窺見「衣櫃裡的密室」，導覽解說從圓山獨特的歷史背景到建築外觀、雕樑畫棟與精彩的室內空間至懷舊照片，透過專業的導覽解說，更能讓民眾深度了解圓山數不盡的文化故事背景與歷史。