台南真善美劇院8/1熄燈好不捨！女孩包場整廳座位力挺

真善美劇院廖姓經理貼文分享約20多歲女孩以行動支持，包場看電影。（擷自臉書）

2024/07/19 08:09

首次上稿 06:43

更新時間 08:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕被封為「文青電影院」的台南真善美劇院，將於8月1日起結束營業，令眾多影迷惋惜不捨。近日有名年輕女孩買票包場看電影《荒蕪之地·應許之心》，讓網友直呼「太令人感動」、「這妙齡女子，真正的『真善美』，也真的很愛電影」。

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真善美劇院廖姓經理在網路社群發文表示，近日有名約20多歲的女孩用行動支持真善美，她向售票人員說：「我就是想要支持台南真善美」。於是，她包下《荒蕪之地·應許之心》整廳的座位，還說要用全票買。最後，同仁用會員、刷卡優惠價出票。

廖姓經理貼文說，原來，早在7月2日（熄燈消息發布的隔日）傍晚她就來過，只是當時因已無法「整天各場買一張票」而作罷，沒想到竟如此大手筆。「我真是除了感動就是感動，還有，感謝」。

台南真善美劇院舊址即日治時期台南著名戲院「宮古座」的所在地，戰後則由中影公司接收，改名延平戲院持續經營。中影於2018年斥資上億更新播映設備，同時影院空間內保留過去宮古座的元素與復古風格，播映優質藝術電影，是欣賞藝文電影的首選。過去也和文化局合作舉辦各式活動，如《尋找湯德章》、《八戒》包場與映後座談等等。

不過中影母公司評估諸多大環境因素與觀影習慣的變遷，劇院於7月1日貼出公告，將於8月1日起結束營業。倒數十幾天日子，進電影界滿20年的廖姓經理，貼文分享各界來的溫暖打氣，台南社區大學也將邀文化界座談給于支持。網友紛紛留言「真的太感動了」、「這樣死忠支持的影迷，的確讓人感到欣慰」、「相信真善美戲院的美好將永留台南人記憶深處」。

位於南市中西區的台南真善美劇院，將於8月1日起結束營業，令眾多影迷感到不捨。 （記者洪瑞琴攝）

台南真善美劇院有復古風。（記者洪瑞琴攝）

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