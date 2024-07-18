地政秒懂 台南官網公民票選名稱

南市地政局開發建置新世代地政資訊查詢圖台系統，推出命名票選活動。（南市地政局提供）

2024/07/18 21:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕一般民眾查詢地政資訊，資料繁多「霧煞煞」，南市開發建置新世代地政資訊查詢圖台系統，統整全市地政各項業務資訊並串接中央及公開資料，並邀請公民參與為官方網站命名。

政府各單位提供民眾各類地政資訊及多種類的地理圖資，因散於不同系統及不同的操作界面，常使民眾在使用上遭遇資訊取得不易、整合或操作困難。

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南市地政局表示，開發新世代圖台提供實價登錄查詢統計及分析、社區建物看板、建案備查與銷售、土地開發區位查詢及應用、建物資訊與屋齡模擬、三維建物模擬及應用等功能，透過整合各類資訊及運用空間地理技術，提昇地政資訊加值應用廣度。

例如「社區建案看板」，將散落各平台建案備查、預售、買賣、租賃、社區資料等資料，結合空間地理資訊技術，橫向及縱向串接統整成完成社區資訊，一鍵可查完整資訊。

民眾也可查詢目前建案備查分布狀況，直接轉查預售買賣情形，將備查至售賣後之資訊橫跨時間軸進行連結，清楚掌握備查及預售前後資訊及銷售情形。市地重劃及區段徵收等開發區位查詢，可進行實價登錄查詢及分析、統計應用，清晰得到開發區的開發前後效應。

為讓社會大眾共同參與，地政局推出網站命名投票活動，獲得最多票數的名稱將成為圖台系統的網站名稱，希望通過民意選出一個最能夠代表圖台系統形象的網站名稱。 票選名稱包括，府城 Land POWER、臺南地E線、地政南晒圖、南籍版圖、臺南地政一把罩 ALL IN ONE、府城南籍圈、臺南好地家。

票選活動即日起至7月26日，抽獎大手筆有iPhone、iPad、AirPods等項。

南市開發建置新世代地政資訊查詢圖台系統，協助民眾取得各項地政資訊 （南市地政局提供）

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