台江2水圳步道綠美化 總經費7千萬年底發包

立委陳亭妃今天邀集農水署嘉南管理處長王志誠及地方里長討論水圳步道綠美化，預定年底前發包。（圖由王金樹里長提供）

2024/07/18 20:33

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市地方長期爭取的台江海尾寮及海寮分線水圳步道綠美化工程，經費已有著落。立委陳亭妃今天邀集新任農水署嘉南管理處長王志誠及地方多位里長討論水圳步道綠美化。王志誠表示，2條水圳步道綠美化，分別為海寮分線及海尾寮分線，經費各3500萬元，目前廠商設計規劃中，預定年底前發包。

陳亭妃指出，水圳的綠美化一直是地方的期待，今年2月時已經安排農水署嘉南管理處原處長陳英仕率隊會勘安南區原佃里、溪心里、公親里、佃東里、安定區新吉里的海尾寮分線及海寮分線。由於陳英仕本月15日屆齡退休，由王志誠升任處長，希望藉此確保全案能無縫接軌，可以延續相關工程進度，並務求經費無虞。

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陳亭妃說，海尾寮分線全線總長1.2公里，包含溪心里、原佃里區域；海寮分線全線總長1公里，包含安南區公親里及安定區新吉里區域，兩個水圳分線整建及綠美化總經費約7千萬，預計將該兩處區段分線一併改善為U型溝，並施作堤岸綠美化人行步道工程，提供給里民活動及散步使用。目前已經進行到鑑界階段，必須確定土地位置才能進行下一步規劃設計。

公親里長王金樹表示，他們社區內的水圳，除了供水灌溉之外，步道長期以來就是地方重要的休憩場所，地方已爭取多年，如今預算、土地問題終於都解決了，感謝立委陳亭妃的支持協助，希望完工後，提供地方更優質的步道休憩環境。

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