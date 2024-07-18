72歲「國中生」莊美蓮求學風雨無阻 獲陳其邁表揚

72歲「國中生」莊美蓮阿嬤（右）求學風雨無阻，獲選模範生兼全勤獎獲市長陳其邁表揚。（教育局提供）

2024/07/18 21:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天參加最後一場模範生、市長獎頒獎典禮，鳳山忠孝國中補校畢業的72歲「國中生」莊美蓮阿嬤，她3年來風雨無阻不曾缺課，不僅一圓國中畢業的心願，還拿下全勤獎，陳其邁勉勵模範生們未來能為社會貢獻，都能成為高雄市的驕傲。

莊美蓮阿嬤自小家貧，家裡有7姊妹，父母根本無法負擔孩子讀書，他從14歲就到紙廠工作賺錢，也把孩子們拉拔長大，感謝學校師長的教導，3年國中課程和生活，讓她結交了許多很好的朋友，覺得是最大的收穫，不過，她也坦言自己心願已了，將不再升學，把時間留給家人。

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今（18）日是忘高市模範生、市長獎最後一場頒獎典禮，由鳳翔國中團隊主辦，邀請大鳳山地區模範生及家人，接受市長陳其邁頒獎與祝福，包括鳳山、大寮、大樹、鳥松等地區今年畢業的模範生。

另一名市長獎得主鳳翔國中曾薰儀，她表示小學畢業時，成績與市長獎擦肩而過，因此，就讀鳳翔國中時更加努力，兼顧學科、藝能，在校慶、才藝競賽與畢業典禮都有她精彩的舞蹈演出，今年國中畢業，終於如願獲得市長獎，她抱起陪伴6年的小狗「圓圓」一起拍照，紀念自己最感動的時刻。

教育局表示，模範生與市長獎的榮譽是畢業生在校刻苦努力的成果，陳其邁特地與每位獲獎學生及其陪同人員合影留念，共享榮耀與喜悅，留下珍貴的回憶。

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