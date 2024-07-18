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前曕計畫挹注中市忠明南路逾3公里道路將燙平 第一階段今起施工

前曕計畫挹注中市忠明南路逾3公里道路將燙平，第一階段今起施工。（圖：市府提供）

前曕計畫挹注中市忠明南路逾3公里道路將燙平，第一階段今起施工。（圖：市府提供）

2024/07/18 19:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市建設局成功爭取中央前瞻計畫補助經費，投入1.54億元辦理「南區忠明南路（南屯路一段至國光路）道路改善工程」，改善長度計3.43公里，目前已完成第一階段（美村南路至興大路）土木設施工程，今（18）日至20日夜間將進行第一階段道路燙平作業，後續將接續進行美村南路至南屯路一段人行道及共桿設置工程改善作業，並持續執行燙平改善工程，讓民眾更好行。

建設局長陳大田表示，市府積極提昇道路品質，先前已完成忠明路燙平及人本環境工程，這次成功爭取中央前瞻計畫補助經費，辦理「南區忠明南路（南屯路一段至國光路）道路改善工程」，改善工程計畫內容包含拓寬人行道、改善無障礙設施、增設庇護島等人本環境提升，並新增共桿、天空纜線下地等市容景觀改善措施及道路燙平工程。

陳大田指出，工程施作路段長達3.43公里，為降低影響性，採分段施工、分段路修，除標線抗滑係數採用65BPN外，將使用再生瀝青混凝土舖設路面，落實循環經濟材料環保理念，並配合施工及材料品質要求，提供市民更舒適的道路品質。

建設局說明，相關工程已完成第一階段（美村南路至興大路）土木設施工程，今（18）日至20日夜間將進行第一階段道路燙平作業，後續將接續進行美村南路至南屯路一段人行道及共桿設置工程改善作業，並持續執行燙平改善工程，提供市民舒適優質的人行及道路環境。

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