怒轟國道7號「突襲改道」 大寮居民砲聲隆隆

居民不滿高公局國道7號優化路線，激動反駁官員說法。（記者洪臣宏攝）

2024/07/18 19:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國道7號高雄路段預計明年動工，鳳寮路段突採「優化路線」，沿線居民覺得遭突襲，掀起反彈聲浪，高公局今（18）日加開說明會，兩條路線居民各自表述、互不相讓，高公局說，必須交通部核定路線才會定案，居民燃起一線希望，希望重新評估，不要草率定案。

鳳寮路段是國7最後一個爭議點，高公局在地方要求下在大寮區朝中宮加開說明會，立委柯志恩及市議員邱于軒、王耀裕到場聲援居民，高公局副局長陳宏仁及高市府相關局處出席會議。

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國道7號歷經10年環評，鳳寮段綜規路線於大寮機場北側到台1線（大漢路）約1公里段，行經興中街密集廠房與民宅，高公局去年在公聽會提出「優化路線」改走中庄里工商路，引起居民譁然。

世曦工程顧問公司簡報指出，國7共有6處優化路段，建物拆遷由計畫650棟，優化後減少為565棟，其中鳳寮段共減少拆遷65棟，減少建物拆遷可保障居住權及工作權。

工商路賴姓住戶批評，環評10年，去年10月才知道國7會從住家前面經過，工程期間造成污染及日後噪音，對後代子孫影響很大，重視拆遷戶數採「優化」，只是玩數字遊戲，決定太草率。萬隆街計姓居民說，為了興中街18家工廠，影響工商路、萬隆街2、300家住戶居住環境，沒有道理。

中庄里長曾承豐說，中庄里有1萬3000餘人，國7將衝擊居民生活，且鳳寮交流道就設在最容易塞車的鳳屏路與大漢路口，影響出入及發展。

興中街居民則說，興中街周遭有6、700家工廠，若興建國7勢必遷移，影響的家庭不計其數。

陳宏仁說明，路線環評時為「路廊」概念，在範圍內選擇路線，優化路線不是突襲或變更路線；交通動線都是經過高市交通局、公路總局模擬決定；另外也會興建隔音牆阻絕噪音。

居民追問，路線是否確定了？陳宏仁說，根據程序，新辦事業必須把民眾在公聽會上的意見處理及回覆後，且呈報交通部核定才會定案。

國道7號去年3月23日行政院核定通過，由小港南星路一路往北延伸到國道10號，全長約23公里，計畫總經費約為1357.9億元，預計明年動工，2030年完工。

國7鳳寮交流道將設在交通繁忙路段，引起反彈。（記者洪臣宏攝）

顧問公司向居民說明國7興建事宜。（（記者洪臣宏攝）

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