桃市府舉辦8場未婚聯誼活動 協助單身男女脫單

景福宮未婚聯誼活動，每年都吸引大批未婚男女報名。（記者謝武雄攝）

2024/07/18 20:19

〔記者謝武雄／桃園報導〕為協助單身男女找到理想伴侶，市府民政局偕同景福宮、6區公所舉辦8場未婚聯誼活動，首先登場的是民政局於9月7日舉辦「幸福桃園．愛情結緣」單身聯誼活動，預計男女各20名，只要年滿25歲以上的單身、設籍或是工作地點在桃園民眾，即日起至8月18日皆可上網報名。

「幸福桃園．愛情結緣」活動採網路報名，並繳交500元保證金（出席即退還），當天參加活動的男女會一起騎乘單車暢遊美麗的新屋綠色隧道，中午則享用海鮮大餐，最後於向陽農場會館進行團體默契大考驗，增加印象讓感情慢慢升溫。

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除了民政局的單身聯誼外，桃園大廟景福宮也於9月17日（月老神君誕辰）推出「桃園大廟遇到愛」活動，請出景福宮月老為現場單身男女加持，報名人數限定男女各100人，20日上午10點起開放報名，網址https://www.jingfugung.com/meetup2024.html。

另中壢、龜山、蘆竹、楊梅、大溪、觀音等6個區公所從8月至11月間舉辦6場未婚聯誼活動，除了傳統的破冰、互動、闖關等活動，各區也推出特色遊程，如蘆竹區結合大古山夜景、龜山區結合啤酒搖滾音樂節，意者可電洽各區公所或上網查詢相關資訊。

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